Старейшая астрономическая обсерватория Украины, где можно посмотреть на звезды
Одна из старейших астрономических обсерваторий Украины расположена в Одессе. Ее открыли еще в XIX веке. До сих пор там работает 100-летний телескоп, в который можно увидеть звезды.
Источник:Ukraїner
Также это единственное место в Украине, где местные специалисты изготавливают телескопы. Как часть кафедры астрономии при Одесском университете, обсерватория является базой для научных экспериментов. Здесь изучают движение небесных тел, проводят астрофизические исследования Солнца, планет и звезд, исследуют гравитационное поле Земли, кометы и метеоры и тому подобное.
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История астрономических исследований
- История астрономических исследований украинцев имеет глубокие корни. Символические изображения и орнаменты, олицетворяющие представление о Вселенной, можно найти на стоянках древних людей.
- В Киевской Руси за небесными телами наблюдали в монастырях, позже – в учебных заведениях.
- Во второй половине XVIII века в Украине оборудовали один из первых астрономических кабинетов при библиотеке Киево-Могилянской академии.
- Астрономические обсерватории создали также при учебных и научных учреждениях во Львове, Николаеве, Киеве, Одессе, Харькове, Симеизе и др.
Об учреждении одесской обсерватории
Как портовый город, Одесса нуждалась в точных навигационных инструментах и данных для регулирования движения судов. В 1817 году в городе открылся Ришельевский лицей, где был специальный класс с топографическими и астрономическими приборами, в том числе и телескопами.
К сожалению, сведения о его работе не сохранились, поэтому историю Одесской обсерватории связывают уже с открытием Новороссийского университета в 1865 году, ныне Одесский национальный университет имени Мечникова.
В 1870-х годах городские власти выделили участок под строительство обсерватории в урочище Ланжерон, где в то время был пустырь.
Что делали в обсерватории
- Работники обсерватории занимались научной и учебной работами, а также выполняли определенные поручения от города.
- В частности, они сверяли точное время на главных часах с результатами наблюдений за Солнцем.
- Также сотрудники обсерватории следили за точностью работы хронометров на кораблях, которые заходили в порт, а геодезические и астрометрические исследования позволяли отслеживать исправность компасов и секстантов.
- А когда в Одессе появились газовые фонари работники обсерватории определяли время суток, когда их нужно было зажигать и тушить.
- Со временем делать научные наблюдения в пределах Одессы стало сложно, ведь город рос и все больше освещался. Поэтому в конце 1950-х годов построили несколько новых наблюдательных станций в нескольких десятках километров от города, в частности, в селах Крыжановка и Маяки.
Одесская обсерватория / Фото Оdessa1
Об изготовлении телескопов
Во второй половине XX века в обсерватории начали изготавливать телескопы с диаметром зеркал от 40 до 100 сантиметров. Для этого украинский астроном Владимир Цесевич, который в то время возглавлял учреждение, собрал мощную команду. Один из крупнейших телескопов, собранный ими, сейчас расположен на территории Выгорлацкой астрономической обсерватории в городе Гуменне в Словакии.
Наша обсерватория была единственной в Советском Союзе, которая сама делала телескопы,
– говорит научный сотрудник одесской обсерватории Осман Шахруханов.
Однако, по словам ученого, нынешнее финансовое положение обсерватории не позволяет изготавливать мощные телескопы. Поэтому работники мастерят небольшие приборы для научных нужд. А благодаря компьютеризации исследований и международному сотрудничеству Одесская астрономическая обсерватория имеет возможность получать и анализировать качественный научный материал.
Старейший телескоп
Ценным экспонатом обсерватории механический телескоп-рефрактор английской компании "Томас Кук и сыновья", который установили еще в XIX веке. Деньги на его покупку в 1886 году пожертвовал сотрудник медицинского факультета.
150-летний телескоп / Фото Ukraїner
Шахруханов рассказывает, что на то время это был очень мощный инструмент для наблюдений и практически с этого телескопа и началась астрономия в Одессе. В архиве обсерватории до сих пор хранятся примерно 4 тысячи фотопластин с этого прибора. На них зафиксированы преимущественно изменяющиеся звезды, кометы и астероиды.
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Телескоп перестал быть основным рабочим инструментом для ученых во второй половине 50-х годов, когда заработала наблюдательная станция обсерватории в Маяках.
Механический телескоп-рефрактор английской компании "Томас Кук и сыновья" / Фото Ukraїner
В 2019 году его удалось отреставрировать и сейчас это единственный телескоп на территории обсерватории, в который можно смотреть, ведь у современных телескопов нет визуального канала.
Одесская астрономическая обсерватория: смотрите видео Ukraїner
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