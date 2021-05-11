Социальные медиа стали доминантной формой общения как для частных лиц, так и для компаний, которые стремятся продавать свои товары и услуги. Правильное понимание и реагирование на отзывы клиентов в Twitter, Facebook и других социальных медиа является критически важным для успеха.

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Как это работает

Термин "анализ настроений" обозначает автоматизированный процесс выявления эмоций – положительных, отрицательных или нейтральных, которые связаны с текстом. Хотя искусственный интеллект относится к логическому анализу данных и реагирования на них, анализ настроений подобен правильному определению эмоционального общения. Специалисты UCF разработали методику, которая точно выявляет сарказм в тексте социальных сетей.

Команда научила компьютерную модель находить закономерности, которые часто указывают на сарказм, и соединила это с обучением правильному выделению слов-реплик в последовательностях. Исследователи предоставили модели большие массивы данных, а затем проверили ее точность.

Наличие сарказма в тексте является основным препятствием в выполнении анализа настроений,

– говорит доцент кафедры техники Иван Гарибай.

Докторантка по информатике Рамья Акула, которая занималась разработкой системы, подчеркнула, что в живом разговоре сарказм можно легко определить с помощью мимики, жестов и тона оратора. Выявление сарказма в текстовом общении не является простой задачей, поскольку ни один из этих признаков не является доступным.