Устройство разработал Эндрю Джеффри совместно с командой исследователей из Desktop Metal. Система печатает твердые предметы применяя тонкие опилки.

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По словам разработчика, команда начала свою деятельность в 2019 году. Главная цель – использование опилок для создания устойчивых изделий из дерева. Отмечают, что решение призвано помочь спасти леса от вырубки.

Как это работает

Система работает подобно струйному принтеру – она ​​разбрызгивает вяжущее средство на слой опилок, вследствие чего образуется твердый целостный материал. После того как процесс завершился, изделие можно отшлифовать и обработать, как и обычное дерево.

3D-принтер, печатающий предметы из опилок / Фото Desktop Metal