Студенты школы городских проектов "Урбанина" представили вариант реконструкции Вокзальной площади в Киеве. Они предлагают создать комфортную зону для пешеходов, озеленить ее и обеспечить быстрый доступ к общественному транспорту.

Авторы проекта убеждены, что их идеи позволят превратить Вокзальную площадь на главный транспортный узел столицы, пишет "Урбанина". К теме Как будет выглядеть Бессарабская площадь в Киеве после реконструкции: фото Изменения для транспорта Студенты считают, что вдоль Вокзальной площади нужно добавить дорожки для велосипедистов, кроме этого – соорудить велопарковку. А также вернуть на площадь трамвай и открыть второй выход со станции метро "Вокзальная".

Авторы проекта предлагают разрешить въезд с улицы Симона Петлюры только для общественного транспорта. Это сможет частично решить проблему пробок на улицах Жилянской и Льва Толстого.

Проект реконструкции Вокзальной площади Киева / Иллюстрация "Урбанины" В "Урбанине" также предлагают продлить улицу Старовокзальную и трамвайный маршрут вдоль железнодорожных путей. А кроме этого – объединить ее с выездом на улицу Льва Толстого. Озеленение площади Из-за недостаточного озеленения площадь перегревается в летнее время года и продувается ветрами зимой. Поэтому там, где обычно собирается дождевая вода, архитекторы хотят высадить растения. Кроме практичности, это еще и придаст эстетики, считают они.

Проект реконструкции площади предусматривает озеленение / Иллюстрация "Урбанины" Вдоль улицы Симона Петлюры спроектировали бульвар, он должен совмещать Вокзальную площадь с Ботаническим садом. Внутри полос общественного транспорта предлагают добавить скверы с открытым грунтом, а вдоль основных пешеходных маршрутов – аллеи с деревьями Общественное пространство По мнению студентов, отдельные территории вокзала должны иметь четкие функции. Большая пешеходная площадь может стать комфортным общественным пространством. На остановках транспорта предлагают установить специальные навесы, где можно было укрыться во время плохой погоды.

Два больших кварталы предлагают разделить на два раза меньше – размером примерно 150 на 150 метров. Их, считают архитекторы, надо наполнить смешанной коммерческой и жилой застройкой, созданием общественных мест и новых межквартальных связей.

Продолжение Старовокзальной улице, новые связи и здания / Иллюстрация "Урбанины"