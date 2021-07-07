Пилот Ан-225 "Мрия" показал взлет самолета, снятый с беспилотника: мощное видео

Полет крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" впервые сняли с дрона. Воздушное судно вылетело из базового аэропорта Гостомель и направлялось в Лейпциг.

Командир экипажа – Дмитрий Антонов. Кроме невероятного видео, он подготовил для зрителей рассказ об особенностях работы двигателей Д-18, на которых работает Ан-225.

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Полет

Корабль разогнался, поднялся в небо, покачав крыльями, что символизирует приветствие. Беспилотник также снял пролет самолета с чрезвычайно интересного ракурса. Специалисты заверили, что дрон находился на безопасной дистанции. Кроме того, видеосъемку ввели с оптическим зумом.

Полет крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия": смотрите видео

Реакция сети

Вы всегда так искренне, по-домашнему рассказываете – веет теплотой и любовью к своему любимому делу! Так держать, Дмитрий! А мы, зрители, ждем всегда новые видео со всеми подробностями!

Это наверное лучшее, что я видел с "Мрией"! Браво!

Кадры из коптера замечательные! Увидеть взлет такого самолета да еще и с такого ракурса. Замечательная идея. Хороших полетов и мягких посадок! Огромное спасибо!

Супер! Видео с квадрокоптера – будто из какого-то голливудского блокбастера. Только не компьютерная графика, а вживую! Впечатляет!

Супер, королева снова царит на небе. Удивительно видеть на флайтрадаре единственный самолет с шестью двигателями и вокруг самолетики как маленькие птички!