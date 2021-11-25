Предприятие Укроборонпрома частично локализует производство двигателей в Индии

В Индии частично локализуют изготовление отдельных компонентов газотурбинных двигателей морского применения, которые производит украинское предприятие "Заря"-"Машпроект". Соответствующее соглашение было подписано с индийской государственной компанией Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL).

Ожидается, что договоренность не только повысит конкурентоспособность продукции предприятия, но и расширит возможности для участия в новых проектах.

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Детали

"Заря"-"Машпроект" начала сотрудничество с BHEL в 2015 году. Предприятие поставляет двигатели для кораблей ВМФ. В частности, в ноябре в состав флота Индии был введен первый из четырех эсминцев типа Visakhapatnam. Он снабжен двумя газотурбинными агрегатами М36Е украинского производства.

Сегодня есть основания говорить о применении нашей техники для кораблей индийских ВМС в долгосрочной перспективе,

– отметил директор предприятия Алексей Жуковец.

Частичная локализация будет происходить по лицензионному контракту. Предусмотрено, что BHEL будет выплачивать соответствующее роялти в пользу ГП "Заря"-"Машпроект".

Заметим, что в соответствии с индийской программой Make in India, направленной на развитие государства, сотрудничество с иностранными партнерами имеет определенные условия. Так, предпочтение отдается тем компаниям, производство продукции которых хотя бы частично локализовано в Индии.

"Заря"-"Машпроект" – государственное предприятие, входящее в состав концерна Укроборонпром. Занимается разработкой и производством газотурбинного оборудования. Компания поставляет газотурбинные установки для компрессорных станций магистральных газопроводов, нужд энергетики и кораблей военного флота. Кроме того, специалисты предприятия проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.