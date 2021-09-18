В Париже IKEA запустила вагончики для послеобеденного сна

Дневной сон является чрезвычайно полезным для нашего здоровья. Короткий отдых в течение 15 – 45 минут обеспечивает быстрое восстановление, заряд энергии и лучшую концентрацию. Именно поэтому компания IKEA запустила серию передвижных "спальных капсул" по всему городу.

В Париже практика перерыва на сон в течение дня не слишком распространена. Компания стремится изменить ситуацию и доказать, что сервис может повысить производительность людей.

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Как это работает

Желтые капсулы прикреплены к электрическим велосипедам. Внутри есть все, что вам понадобится: матрас, подушка и пуховое одеяло. Комната оснащена окном и занавесками.

Воспользоваться услугой можно с 13:30 до 18:30. Для этого нужно поделиться историей в Instagram или написать в Твиттере, отметив IKEA France. Система подтвердит ваш заказ, после чего велосипедист доставит капсулу по вашему адресу. Максимальное время пользования вагончиком составляет 30 минут.