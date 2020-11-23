Джерри Гликштейн –74-летний одессит, который после длительного пребывания за границей вернулся в родной город. Ему не понравился благоустройство дома, в котором он живет, и человек взялся его улучшать.

Гликштейн родился в доме на улице Гоголя, в течение длительного времени путешествовал и жил за границей. И в 2010 году наконец решил вернуться, сообщает "Думская".

Обратите внимание Let's Odesa: украинцы представили новое мобильное приложение для путешествий

Состояние подъезда в родительском доме шокировало мужчину. Сначала он починил световой фонарь на крыше, поменял кровлю. Впоследствии установил новые решетки на внутренних окнах в стиле бельгийского ар нуво, отремонтировал мраморную лестницу.

Мне не нравилось ходить по потрепанном помещению, поэтому я решил это изменить. Все дома в разных частях мира, где я жил, я сделал очень красивыми,

– пояснил Гликштейн.

По его просьбе, местный художник Юрий Афонин расписал стены подъезда картинами. Также в помещении установили часы с индийского красного мрамора, его украшают разноцветные кусочки муранского стекла.

Как выглядит подъезд дома, где живет Гликштейн / Фото издание "Думская"

Все работы 74-летний одессит оплатил из собственного кармана. Ему пришлось потратить на это примерно 30 000 евро, однако мужчина совсем не жалеет о своем выборе.

"Если бы каждый из нас делал хотя бы немного, чтобы сделать мир вокруг красивее, все было бы иначе. К сожалению, сегодня люди ничего не видят дальше своего носа", – подчеркнул одессит.

Обратите внимание! Не все соседи Гликштейн оценили его инициативы. В частности, им не понравилось то, что теперь дом привлекает туристов. Некоторые даже угрожали, что "переломают ноги" мужчине и испортят картины.