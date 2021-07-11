Разработка предназначена для профилактического обслуживания и промывки канализационных труб, коллекторов диаметром от 150 до 1000 мм, а также аварийного устранения засоров.

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Об автомобиле

Каналопромывной автомобиль:

разработан на базе шасси Mercedes;

оборудован сверхмощными итальянскими и немецкими насосами;

производительность автомобиля составляет почти 409 литров в минуту;

цистерна вмещает 12 кубометров (7 кубометров чистой воды и 5 кубометров для откачки стоков);

управления процессом промывки осуществляется с помощью специального дистанционного пульта;

работы можно проводить на участках глубиной до 10 метров, с учетом длины шланга 120 метров.

Как это работает

Комплектация машины позволяет работать в комбинированном режиме – в трубы под давлением около 230 бар закачивается чистая вода, мощное давление которой буквально сметает со стенок коллектора загрязнения, а затем с помощью вакуумного насоса собирает их, словно пылесос. Примечательно, что такого мощного давления воды вполне достаточно, чтобы поднять воду на гору высотой 2,3 километра.

Эффективность

В компании отметили, что новая спецтехника успела зарекомендовать себя непосредственно в первый день работы – позволила полностью заменить ручной труд нескольких бригад. Более того, автомобиль помог устранить засоры, к которым раньше вообще невозможно было добраться.

В ближайшем будущем компания собирается приобрести другую технику: новый подъемный кран, гидроэлеваторы и экскаватор.