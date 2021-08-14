"Новая почта" продемонстрировала работу грузового дрона BetterFly: видео

14 августа 2021 , 17:20
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Источник:

"Крылья"

"Новая почта" показала работу первого грузового мультикоптера, который разработала отечественная компания BetterFly. Демонстрационный полет состоялся на экспозиции инноваций.

Справка: Компания "Новая почта" появилась в 2001 году. Соучредители – Вячеслав Климов, Владимир Поперешнюк и Инна Поперешнюк. Сейчас сеть компании насчитывает более 6 000 отделений по всей Украине.
Автор: Катерина Сердюк