"Новая почта" продемонстрировала работу грузового дрона BetterFly: видео

"Новая почта" показала работу первого грузового мультикоптера, который разработала отечественная компания BetterFly. Демонстрационный полет состоялся на экспозиции инноваций.

Компания "Новая почта" появилась в 2001 году. Соучредители – Вячеслав Климов, Владимир Поперешнюк и Инна Поперешнюк. Сейчас сеть компании насчитывает более 6 000 отделений по всей Украине.