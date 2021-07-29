Рекордное расстояние: "Новая почта" осуществила первую доставку беспилотником – видео

Впервые в Украине удалось доставить посылку с помощью беспилотного летательного аппарата. Это произошло в рамках тестирования новой услуги от "Новой почты".

Беспилотник Discovery производства компании "Аеродрон" вылетел из Киева в Харьков и в обратную сторону. Это произошло 29 июля.

Ранее "Новая почта" готовится к запуску беспилотной доставки грузов

Рекордная расстояние доставки беспилотником

В "Новой почте" также заявили о еще одном весомое достижение. Мол, впервые в мире беспилотник пролетел с посылкой расстояние в 480 километров. Там отметили, что другие логистические компании до сих пор на это не решались.

В планах – сократить время полета к 3 часам и масштабировать доставку беспилотниками. Сделать ее доступной для большинства клиентов,

– п ояснил гендиректор Александр Бульба.

Компания уже анонсировала следующий тестовый полет. Он состоится в августе, беспилотник полетит из Киева во Львов.

Хронология полета дрона

Дрон вылетел 7:00 с аэродрома "Чайка" на улице Авиаконструктора Антонова в Киеве. В 12:00 он прибыл на аэродром "Коротич" на Харьковщине. В обратном направлении летательный аппарат стартовал в 14:00 и вернулся в столицу уже в 19:00.

"Новая почта" выполнила доставку беспилотником: смотрите видео

Как происходит инновационная доставка

Груз из сортировочного терминала попадает на аэродром, откуда его загружают в специальный отсек беспилотника. Он совершает полет согласно запланированному маршруту. На пути к месту назначения дрон может распознавать и обходить любые препятствия.

По беспилотник в течение процесса доставки наблюдает оператор. При необходимости он сможет взять управление на себя. Отметим, что во время тестового полета дрон сопровождал самолет.