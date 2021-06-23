"Новая почта" готовится к запуску беспилотной доставки грузов

"Новая почта", которая занимается доставкой грузов, намерена привлечь на маршруты беспилотные летательные аппараты. Ранее компания тестировала технологию, однако теперь это не игрушечный беспилотник, а полноценный самолет.
Об этом рассказал соучредитель компании Вячеслав Климов на Форуме инновационных предприятий.
Интересно Boeing впервые поднял в небо свой самый большой самолет: красноречивое видео
Что известно
Технологию беспилотной доставки грузов компания тестирует в течение длительного времени. Ранее Климов заявил, что в "Новой почте" может появиться инжиниринговая компания, которая займется вопросами доставки с помощью дронов. Сейчас специалисты проводят необходимые испытания, чтобы установить уровень совершенства технологии. Небольшой самолетик максимально быстро будет доставлять товары между городами Украины.
Мы тестируем. Полетим из Киева в Харьков на грузовом беспилотный самолет. Уверен, что благополучно приземлимся,
– сказал Климов.