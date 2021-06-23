"Новая почта" готовится к запуску беспилотной доставки грузов

"Новая почта", которая занимается доставкой грузов, намерена привлечь на маршруты беспилотные летательные аппараты. Ранее компания тестировала технологию, однако теперь это не игрушечный беспилотник, а полноценный самолет.

Об этом рассказал соучредитель компании Вячеслав Климов на Форуме инновационных предприятий.

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Что известно

Технологию беспилотной доставки грузов компания тестирует в течение длительного времени. Ранее Климов заявил, что в "Новой почте" может появиться инжиниринговая компания, которая займется вопросами доставки с помощью дронов. Сейчас специалисты проводят необходимые испытания, чтобы установить уровень совершенства технологии. Небольшой самолетик максимально быстро будет доставлять товары между городами Украины.

Мы тестируем. Полетим из Киева в Харьков на грузовом беспилотный самолет. Уверен, что благополучно приземлимся,

– сказал Климов.

Компания "Новая почта" основана в 2001 году. Соучредители Вячеслав Климов, Владимир Поперешнюк и Инна Поперешнюк. Сейчас сеть "Новой почты" насчитывает более 6 000 отделений по всей Украине.