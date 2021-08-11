NASA учит робопса Boston Dynamics искать признаки жизни на Марсе

Считается, что пещеры – важнейшие место для поиска признак жизни на вторых планетах. Однако возникает вопрос: как команда на Земле может эффективно исследовать другой мир? Nasa и Boston Dynamics предлагают решение – полностью автономные роботы.

Пещеры – одно из мест, где с наибольшей вероятностью можно найти признаки жизни на других планетах. Дело в том, что они способны обеспечивать защиту от космических лучей и экстремальных колебаний температуры вокруг нашей солнечной системы.

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Проект NASA, получивший название BRAILLE, сейчас работает над исследованием марсианских пещер, которые уже существуют на Земле, чтобы отточить ключевые технологии для будущих миссий.

Как это будет работать

Исследователи подчеркивают, что этот проект позволил впервые в истории полностью автономным роботом изучать эти типы пещер. Их длина составляет несколько сотен метров. Кроме того, они ограничивают связь с поверхностью. Так, работы ведутся местность без предварительной информации об окружающей среде. В то же время исследователи за пределами пещеры выполняют действия, которые ученые на Земле будут выполнять во время реальной марсианской миссии.

По словам ученых, исследование может в корне изменить наши представления о будущих миссиях. К слову, пещеры является естественным убежищем для будущих астронавтов, которые исследуют Марс или Луну.