Добавить цветов Донбассу: как местный художник меняет украинские города – видео

После оккупации Луганска в 2014 году Северодонецк стал новым административным центром. С момента основания в 1930-х годах город был известен как центр химической промышленности, а сейчас оно переживает многочисленные изменения, в частности культурные.

Историю местного художника-муралиста Яна Птушко, который стремится улучшить и обезопасить пространство родного города, рассказал Ukraїner.

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Мурал – это монументальная роспись стен, заборов или фасадов зданий. Одна из целей муралистов – украсить городское пространство, а тем более его однообразную застройку: жилые массивы, улицы, промышленные районы.

заборов или фасадов зданий. Одна из целей муралистов – украсить городское пространство, а тем более его однообразную застройку: жилые массивы, улицы, промышленные районы. Муралы могут подчеркивать особенности той или иной местности, или выделять конкретные здания и так помогать людям ориентироваться в пространстве. Некоторые художники стенописи обращают внимание на актуальные проблемы, рассказывают истории.

Птушко рисует уже более 10 лет

В Северодонецке, по словам Птушко, уличное искусство зарождалось еще в начале 2000-х, с граффити-художников. Тогда на заборе рынке был один из первых холофеймив.

Холофейм – так называют стену, на которой разрешено рисовать, в частности – сверху чужих работ.

Хотя бы один из муралов Птушко может увидеть каждый, кто приезжает в Северодонецк. Стену автовокзала украшает яркое изображение: цветные чемоданы, флаги и достопримечательности стран мира. Это один из ранних муралов художника, он создал 2017 года и назвал "Туризм". С тех пор авторский стиль Яна изменился, теперь почерк художника узнают по динамическим линиями.



Птушко делает Северодонецк "цветным" / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк

Ян рисует с 2008 года. По образованию он юрист, но еще школьником парень заинтересовался граффити и сейчас позиционирует себя как автор муралов. Если граффити-художники сосредотачиваются на чертеже шрифтов, то муралы обычно адресуют обществу определенную идею. Кроме того, создание муралов – это легальное уличное искусство. В отличие от того же граффити, его всегда согласовывают с представителями местной власти или сообщества.

У нас есть табу: например, не трогать памятники архитектуры, памятники. Ни в коем случае! Если на этом кто-то пишет или уничтожает – это вандализм, –

отметил художник.

За 6 лет он создал до 20 муралов в родном городе, а еще в Угледаре, Торецке, Горном и многих других уголках Слобожанщины. Для него это возможность изменить город, сделать его красивее, убрать немного серости и добавить цветов.

Отдельными муралами художник восстанавливает утраченные элементы здания. Так, например, произошло с детско-юношеской спортивной школой в Северодонецке, фасад которой ранее украшала масштабная мозаика. Во время утепления здания панно уничтожили, но, по просьбе местных активистов и директора ДЮСШ, Ян нашел детализированные фото мозаики, разработал эскиз в собственном стиле и воспроизвел изображение на фасаде школы.



Работа художника-муралиста Яна Птушко / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк

Художник хочет развиваться именно на Донбассе

Ян не намерен переезжать из родного города. Говорит, что чувствует его потенциал и хочет развивать уличное искусство в своем регионе. А одним из творческих мечтаний художника есть желание расписать нестандартный и масштабный объект, например элеватор.

"Для меня цель – оставить что-то после себя оставить вкрапления по городу, которые будут еще десятилетиями висеть, и люди будут их видеть. Это интересно – развитие именно здесь, на Донбассе", – подытожил мужчина.

Более подробно об истории муралов в Северодонецке: смотрите в видео Ukraїner