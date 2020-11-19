В Украине появилось новое туристическое приложение – Let's Odesa. Оно позволяет путешествовать по улицам курортного города и пригодится даже местным жителям.

Над программой работали в "Грантовом офисе "Одесса 5Т", об этом сообщили на сайте городского совета Одессы.

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В приложении можно выбрать различные культурные маршруты. Их туристам (или одесситам, которые хотят узнать что-то новое о своем городе) предлагают цифровые персонажи, олицетворяющие местных жителей.

Такого персонажа можно выбрать в соответствии со своими интересами. Кто-то из них, например, проведет по улицам исторической Одессы, а кто-то покажет, где снимались культовые фильмы. Также в приложении можно узнать о памятниках архитектуры или ресторанах.

Что известно о приложении Let's Odesa: смотрите видео​

Для пользователей, которые планируют посетить Одессу, доступна возможность создать перечень избранных мест. Они могут также проложить маршрут до нужной локации. Каждое место имеет подсказки от местных жителей.

Приложение дает возможность креативным способом узнать больше об истории, культуре и интересных местах в Одессе. Заметим, что локации, описания и фото в приложении обновляются ежедневно.

Справка. В начале 2020 года проект подали на конкурсную программу "Культура. Туризм. Регионы" от Украинского культурного фонда. А уже в июне после всех необходимых процедур было подписано грантовое соглашение.