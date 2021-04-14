Крюковский вагоностроительный завод составил новый дизельный поезд. Его уже испытали на маршруте Кременчуг – Люботин в Харьковской области.

После ряда предварительных испытаний нужно было проверить и работу всех систем во время движения. Тестовая поездка дизель-поезда ДПКр-3-002 состоялась 14 апреля.

Интересно 20 минут до Правого берега: между Киевом и Броварами хотят запустить электричку – фото

Испытания прошли успешно

В 13:00 поезд проехал уже 250 километров пути и остановился в Люботине. После этого он отправился обратно в Кременчуг. Общая протяженность маршрута – 500 километров.

Как сообщил руководитель испытаний Иван Кутумов, системы управления, отопления, тяга и другие работают нормально, без замечаний.



Новый дизельный поезд на станции в Полтаве / Фото завода



Тестовая поездка прошла успешно / Фото завода



Команда, которая проводила испытания / Фото завода



14 апреля поезд проехал 500 километров / Фото завода

Кто принял участие в первом рейсе:

специалисты проектно-конструкторского управления;

корпуса пассажирского вагоностроения;

технического контроля предприятия;

старший инспектор-приемщик Укрзализныци.

Справка. Это – уже второй дизель-поезд по контракту 2018 года. Первый передали Укрзализныце в 2019 году. В общем соглашение с УЗ предусматривает составление 6 таких поездов.

Коротко о Крюковском вагоностроительном заводе

Источник: "Википедия"

Это один з крупнейших и старейших машиностроительных заводов в Украине, имеет более чем 150-летнюю историю. Расположен в городе Кременчуг, что в Полтавской области.

Предприятие – с полным производственным циклом. То есть от разработки и изготовления до поставок готовой продукции заказчику с последующим технологическим обслуживанием.

Где расположен завод в Кременчуге: смотрите на карте