Украинский завод испытал новый дизельный поезд: появились фото
Крюковский вагоностроительный завод составил новый дизельный поезд. Его уже испытали на маршруте Кременчуг – Люботин в Харьковской области.
Источник:Крюковский вагоностроительный завод
После ряда предварительных испытаний нужно было проверить и работу всех систем во время движения. Тестовая поездка дизель-поезда ДПКр-3-002 состоялась 14 апреля.
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Испытания прошли успешно
В 13:00 поезд проехал уже 250 километров пути и остановился в Люботине. После этого он отправился обратно в Кременчуг. Общая протяженность маршрута – 500 километров.
Как сообщил руководитель испытаний Иван Кутумов, системы управления, отопления, тяга и другие работают нормально, без замечаний.
Новый дизельный поезд на станции в Полтаве / Фото завода
Тестовая поездка прошла успешно / Фото завода
Команда, которая проводила испытания / Фото завода
14 апреля поезд проехал 500 километров / Фото завода
Кто принял участие в первом рейсе:
- специалисты проектно-конструкторского управления;
- корпуса пассажирского вагоностроения;
- технического контроля предприятия;
- старший инспектор-приемщик Укрзализныци.
Коротко о Крюковском вагоностроительном заводе
Источник: "Википедия"
Это один з крупнейших и старейших машиностроительных заводов в Украине, имеет более чем 150-летнюю историю. Расположен в городе Кременчуг, что в Полтавской области.
Предприятие – с полным производственным циклом. То есть от разработки и изготовления до поставок готовой продукции заказчику с последующим технологическим обслуживанием.
Где расположен завод в Кременчуге: смотрите на карте
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