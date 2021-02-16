Криворожские студенты создали "кепку" для людей с недостатками зрения: как работает, чем полезна
В Кривом Роге представили устройство, которое призвано упростить жизнь людям с недостатками зрения. "Кепку для незрячих" разработали студенты Криворожского педуниверситета.
Устройство "Кепка для незрячих" / Фото пресс-службы Криворожского педуниверситета
Как работает устройство
"Кепка для незрячих" одевается на голову, устройство функционирует от батареек или аккумуляторов. Инновационный девайс работает на основе технологии SONAR (Sound, Navigation, Ranging – "Звук, Навигация, Определение расстояния"). Система оснащена 3 ультразвуковыми датчиками и 3 вибромоторами. В случае приближения человека к препятствию ультразвуковой датчик передает сигнал на вибромотор, который сообщает об опасности за 4 метра. Детали этого устройства напечатали на 3D принтере.
По словам разработчиков, новое устройство и традиционная палка, которую применяют незрячие люди, прекрасно работают в тандеме. "Кепка" помогает "почувствовать" препятствие на уровне головы. В свою очередь палка может предупредить об опасности на уровне нижней части ног.
Студенты КГПУ создали "Кепку для незрячих": смотрите видео
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