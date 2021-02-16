Устройство "Кепка для незрячих" / Фото пресс-службы Криворожского педуниверситета

Как работает устройство

"Кепка для незрячих" одевается на голову, устройство функционирует от батареек или аккумуляторов. Инновационный девайс работает на основе технологии SONAR (Sound, Navigation, Ranging – "Звук, Навигация, Определение расстояния"). Система оснащена 3 ультразвуковыми датчиками и 3 вибромоторами. В случае приближения человека к препятствию ультразвуковой датчик передает сигнал на вибромотор, который сообщает об опасности за 4 метра. Детали этого устройства напечатали на 3D принтере.

По словам разработчиков, новое устройство и традиционная палка, которую применяют незрячие люди, прекрасно работают в тандеме. "Кепка" помогает "почувствовать" препятствие на уровне головы. В свою очередь палка может предупредить об опасности на уровне нижней части ног.

Авторы устройства уверяют, что планируют развивать эту идею и в дальнейшем. Так, в будущем студенты-изобретатели намерены создать костюм, на поверхности которого разместят вибромотор, который будет сообщать человеку о препятствиях и возможной опасности.

Студенты КГПУ создали "Кепку для незрячих": смотрите видео