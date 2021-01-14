Украинская кондитерская компания АВК будет производить искусственное мясо под брендом Dreameat. Его будут продавать в виде замороженных котлет для бургера.

Чем особый Dreameat

В одной такой котлете есть 21 граммов белка. Также в продукте есть клетчатка, железо и фосфор. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил Владимир Авраменко, совладелец АВК.

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Вес одной упаковки – 240 граммов. Хранить продукт нужно в морозильной камере при температуре до -18 градусов. После размораживания – от 0 до 6 градусов, но не более чем сутки.

Мы сделали продукт без антибиотиков, холестерина, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. Мы позаботились, чтобы он был натуральным, на 100% растительным и максимально вкусным,

– отметил Авраменко.

И добавил, что Dreameat – первое растительное мясо на рынке без содержания метилцеллюлозы. "Простыми словами, без бумаги. В этом мы превзошли всех", – подчеркнул он.

Справка. Метилцеллюлоза или Е461 – это загуститель и стабилизатор, который используют в пищевой промышленности. Он противопоказан людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Где купить?

Как сообщили в АВК, производство на фабрике уже стартовало. Компания активно ищет партнеров для построения и развития дистрибуции. В ближайшее время продукт можно будет купить в интернет-магазине.

А пока он уже готов к самовывоза с завода в Днепре или состава в Киеве. Цена – 91,87 гривны с учетом НДС. Дополнительно рассчитывается стоимость доставки для каждого региона.

Реакция соцсетей

Пользователи фейсбуке положительно оценили инициативу компании. Большинство пишут, что готовы попробовать и интересуются, когда это будет возможно и что для этого нужно.