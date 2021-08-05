Автопилот без водителя: компания Arrival испытала свой электрический фургон Van

Британский стартап Arrival, который занимается разработкой электромобилей, провел тестовые испытания электрического фургона Arrival Van. Транспортное средство прошло заданный маршрут с помощью автопилота и без водителя. Следующий шаг – дорожные испытания.

Автономная система вождения (ADS) была разработана в рамках проекту Robopilot. Компания стремится: улучшить понимание рынка, расширить функциональность и повысить доверие общества автономных систем вождения.

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Мы создаем дополнительные технологии, которые помогут водителям. Маневры в депо являются наиболее склонными к аварии элементами работы, и с помощью наших технологий мы надеемся повысить безопасность путем устранения ошибок, связанных с вождения человека в ограниченном пространстве,

– рассказал руководитель подразделения автоматизированного вождения Arrival Макс Кумской.

Детали

Внедренную в фургон Arrival Van систему протестировали на полигоне и в грузовом депо компании. Цель – доказать эффективность своей технологии в ограниченном пространстве, а именно – складских помещениях. Дело в том, что коммерциализация электромобилей Arrival непосредственно связана с грузоперевозками и сотрудничеством с логистическими компаниями.

Особенность Arrival Van – применение компьютерного зрения. Сторонником такого подхода является Tesla. По мнению разработчиков Arrival, высокоточные карты и GPS-навигаторы становятся абсолютно ненужными даже на дорогах общего пользования.