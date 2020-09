Новая книга "Творческое мышление: овладение шестью навыками, которые способствуют инновациям" (The Creative Mindset: Mastering the Six Skills that Empower Innovation) обещает формулу для овладения творческим взглядом на процессы и расширения возможностей для инноваций.

Книгу Сreative Mindset создали опытные новаторы Джефф и Стейни Деграфф. Она предлагает актуальные рекомендации, действенные инструменты и эффективные методы, необходимые для овладения творческим мышлением, пишет GlobeNewswire. Читайте также: Искусство инноваций: 5 книг, которые вдохновляют

Create / unsplash C.R.E.A.T.E Авторы представили аббревиатуру C.R.E.A.T.E для шести основных навыков творческого мышления: Concentrate – Сосредоточиться

Replicate – Повторить

Elaborate – Усовершенствовать

Associate – Объединить

Translate – Перевести

Evaluate – Оценить Эти шесть навыков, которые последовательно распределены по шагам, упрощают и обобщают важнейшие исследования творческого мышления и опираются на тридцать лет реального применения в самых инновационных организациях мира. Все мы наделены творчеством. Просто мы проявляем его по-разному и в самых разнообразных ситуациях. Вера в то, что ты креативный – это первый шаг к овладению творческим мышлением. Как только вы это сделаете, вы сможете реализовать инновации где угодно и в любое время, – уверяет основатель Инновационного института Innovatrium и соавтор книги Джефф Деграфф.

Create / gettyimages Об авторах Джефф Деграфф Джефф Деграфф является советником компаний Fortune 500 и профессором Школы бизнеса Росса при Мичиганском университете. Его одновременно творческий и прагматичный подход к внедрению инноваций заставил клиентов и коллег называть его "деканом инноваций". Он написал несколько книг, среди которых: "Ведущие инновации", "Инновация – это ты" и "Инновационный кодекс".

Стейни Деграфф Стейни Деграфф является генеральным директором Innovatrium и работает с крупными организациями, университетами и некоммерческими организациями, чтобы создать устойчивую инновационную экосистему, которая может органично развиваться и сочетать передовые исследования, привлечение и удержание талантов, коммерциализацию и экономическое развитие. Ее исследования сосредоточены на создании Constructive Conflict в командах и организациях для поиска и количественной оценки коммерческой и социальной ценности инноваций. Стейни является соавтором "Инновационного кодекса" Джеффа Деграффа. Constructive Conflict Конструктивный конфликт охватывает различные идеи и мировоззрения, пытаясь двигать компанию к ее целям и миссии. Этот тип конфликтов увеличивает производительность, а не тормозит ее. Чего следует ожидать? Книга "Творческое мышление" уже получила восторженные отзывы ведущих специалистов отрасли: Митч Якобсон, исполнительный директор Austin Technology Incubator, UT Blackstone LaunchPad, Техасский университет в Остине Джефф и Стейни подчеркивают, что малые проявления творчества могут иметь огромные последствия, а обычные люди могут делать удивительные вещи, если видят возможности и перспективы. Ари Вайнцвейг, соучредитель сообщества предприятий Цингермана Мы все можем использовать немного больше креативности в своей жизни! Джефф и Стейни Деграфф помогли каждому – в любой организации любого размера – поднять свое свободомыслие на несколько уровней. В этом кратком и творчески сложенном объеме они представляют десятки приземленных и простых в реализации способов усилить нашу творческую энергию. Линн Перри Вутен, президент Университета Симмонса. Наконец, книга, которая отражает практическую сторону творчества и делает его пригодным для любого! Конкретные навыки и соответствующие примеры, приведенные в этой книге, улучшат творчество в вашей профессиональной и личной жизни. Итак, это книга, которую нужно прочитать, если вы думаете об инновациях в каком-то аспекте своей работы или жизни. Наконец, супругам Деграфф удалось успешно превратить сложную концепцию творчества в ряд практических, простых для понимания, но очень эффективных методов для повышения нашего мышления и способностей. Они действительно лидеры и наставники в области творчества и инноваций. Вдохновляйтесь и расширяйте возможности!