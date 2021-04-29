"Небесный мост" расположен недалеко от города Голден в провинции Британская Колумбия. Его намерены открыть для посетителей уже в июне 2021 года.

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Сам переход состоит из 2 мостов. Первый, длиной 150 метров, простирается на высоте 130 метров. А второй, на 10 метров короче, на высоте 80 метров.

Обратите внимание! Из недавно построенных мостов открывается 360-градусный вид на окружающие горы, а также – на 61-метровый водопад и реку внизу в каньоне.

Компания Pursuit, которая управляет несколькими туристическими достопримечательностями в регионе, объединилась с местными отелями и застройщиками, чтобы воплотить проект в реальность.

Они увидели этот кусок земли в этом чудесном каньоне, и знали, что это может быть что-то, что можно построить. Они получили вдохновением и сделали это,

– отметил вице-президент по маркетингу Марк Хендрик.

Он пояснил, что ранее в города Голден были весьма ограничены возможности для туризма. Поэтому когда об этом спрашивали путешественники, приходилось отправлять их в другие города.

Пешеходный переход Golden Skybridge в Канаде: смотрите видео​

Специальные предложения и цены

В Pursuit для тех, кто любит активный отдых и экстрим, подготовили интересные предложения. А именно – 3-километровую прогулку на природе, трос на 1 200 метров и тандемный трос.

"Все для того, чтобы вы с любимым человеком или близким другом могли покататься высоко над каньоном", – отметил вице-президент компании.

Входной билет на пешеходный переход Golden Skybridge обойдется взрослому в 35 долларов. За ребенка придется заплатить вдвое меньше – 17 долларов.