В Калифорнии будут устанавливать солнечные батареи на новые дома
Источник:Electrek
С 2023 года калифорнийские застройщики будут обязаны устанавливать солнечные панели и аккумуляторы в новых коммерческих зданиях и некоторых многоквартирных домах. Соответствующий законопроект "Энергетический кодекс 2022 года" приняла Энергетическая комиссия Калифорнии.
Главная цель – ориентироваться на "зеленые" технологии, которые являются основой совместного пути вперед. В долгосрочной перспективе решение будет способствовать достижению целей по климату и углеродной нейтральности.
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На какие здания распространяется закон
- гостиницы;
- офисы;
- медицинские кабинеты и клиники;
- розничные и продуктовые магазины;
- рестораны;
- школы и университеты;
- общественные места: театры, аудитории и конференц-центры.
Кроме того, нововведение поощряет использование электрических тепловых насосов для обогрева помещений и воды, использование электроприборов и установку зарядных устройств для электромобилей.
Дома глубоко влияют на наше здоровье, окружающую среду и экономику. В будущем они будут использовать меньше энергии и меньше загрязнять окружающую среду, оставаясь при этом комфортным и здоровыми,
– заметил комиссар Дж. Эндрю Макаллистер, главный уполномоченный по энергоэффективности Калифорнийской энергетической комиссии.