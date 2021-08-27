В Калифорнии будут устанавливать солнечные батареи на новые дома

С 2023 года калифорнийские застройщики будут обязаны устанавливать солнечные панели и аккумуляторы в новых коммерческих зданиях и некоторых многоквартирных домах. Соответствующий законопроект "Энергетический кодекс 2022 года" приняла Энергетическая комиссия Калифорнии.

Главная цель – ориентироваться на "зеленые" технологии, которые являются основой совместного пути вперед. В долгосрочной перспективе решение будет способствовать достижению целей по климату и углеродной нейтральности.

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На какие здания распространяется закон

гостиницы;

офисы;

медицинские кабинеты и клиники;

розничные и продуктовые магазины;

рестораны;

школы и университеты;

общественные места: театры, аудитории и конференц-центры.

Кроме того, нововведение поощряет использование электрических тепловых насосов для обогрева помещений и воды, использование электроприборов и установку зарядных устройств для электромобилей.

Дома глубоко влияют на наше здоровье, окружающую среду и экономику. В будущем они будут использовать меньше энергии и меньше загрязнять окружающую среду, оставаясь при этом комфортным и здоровыми,

– заметил комиссар Дж. Эндрю Макаллистер, главный уполномоченный по энергоэффективности Калифорнийской энергетической комиссии.

По подсчетам комиссии, дома и предприятия используют почти 70% электроэнергии Калифорнии, что вызывает четверть выбросов CO2 штата. Нововведение сможет не только сократить расходы потребителей на 1,5 миллиарда долларов, но и снизить углеродные выбросы на 1 миллион метрических тонн в течение 30 лет. Этот показатель эквивалентен "исчезновению" с дорог почти 2,2 миллиона автомобилей в год.