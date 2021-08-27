Главная цель – ориентироваться на "зеленые" технологии, которые являются основой совместного пути вперед. В долгосрочной перспективе решение будет способствовать достижению целей по климату и углеродной нейтральности.

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На какие здания распространяется закон

  • гостиницы;
  • офисы;
  • медицинские кабинеты и клиники;
  • розничные и продуктовые магазины;
  • рестораны;
  • школы и университеты;
  • общественные места: театры, аудитории и конференц-центры.

Кроме того, нововведение поощряет использование электрических тепловых насосов для обогрева помещений и воды, использование электроприборов и установку зарядных устройств для электромобилей.

Дома глубоко влияют на наше здоровье, окружающую среду и экономику. В будущем они будут использовать меньше энергии и меньше загрязнять окружающую среду, оставаясь при этом комфортным и здоровыми,
– заметил комиссар Дж. Эндрю Макаллистер, главный уполномоченный по энергоэффективности Калифорнийской энергетической комиссии.