Израильские разработчики показали систему для очистки солнечных батарей

В Израиле разработали систему для очистки солнечных батарей. В основе решения – беспилотные летательные аппараты.

Проект является результатом сотрудничества компании по обслуживанию солнечных ферм Solar Drone и производителя дронов Airobotics.

Интересно В США создали "умный" почтовый ящик, взаимодействующий с дронами

Солнечные батареи постоянно накапливают пыль, грязь и прочий мусор. Кроме этого, часто они часто расположены на крышах домов или в отдаленных районах, поэтому при очистке этих систем возникают сложности. Подобные решения призваны упростить процесс и повысить безопасность.

Как это работает

Система будет состоять из квадрокоптера и док-станции, защищенной от атмосферных воздействий. Как система выполняет поставленную задачу? Все просто: верхняя крышка станции открывается, дрон поднимается на платформе, а затем – взлетает и направляется к панелям. Беспилотник обрызгиват поверхность специальной очистительной жидкостью. После завершения миссии дрон возвращается внутрь док-станции.

Преимущества системы

по информации разработчиков, такое решение на 25 процентов дешевле, чем использование других методов очистки панелей;

беспилотник не касается панелей, так что вероятность их повреждения очень низкая.

Роботизированная система оснащена датчиками LiDAR и картографическими камерами. Более того, она способна самостоятельно заменять аккумулятор и резервуар с жидкостью.

Разработчики продемонстрировали систему в действии, чтобы каждый мог убедиться в ее эффективности. Однако когда она поступит в продажу и сколько будет стоить – пока неизвестно.

Система для очистки солнечных панелей: смотрите видео