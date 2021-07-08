Из-за аномальной жары Amazon открыла в США публичный "центр охлаждения"

Ряд американских штатов сталкиваются с рекордной волной жары. Из-за этого компания Amazon превратила часть своей штаб-квартиры в Сиэтле на общественный охлаждающий центр.

Помещение с кондиционированием воздуха обустроили в конференц-центре Amazon. Он является частью кампуса компании в Саут-Лейк-Юнион в центре Сиэтла.

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Центр рассчитан на большое количество посетителей

Во многих домах в этом районе нет кондиционеров, поскольку климат Сиэтла обычно является умеренным. На официальном сайте города указано, что центр охлаждения вмещает до 1 000 человек.



Так выглядит центр охлаждения в штаб-квартире Amazon / Фото GeekWire Photo

Заметим, что в январе 2021 года в этой же штаб-квартире Amazon жителям города обеспечили возможность получить прививку против коронавируса.

Рекордная жара в Сиэтле

Беспрецедентная жара охватила Тихоокеанский северо-запад. 5 июля температура в Сиэтле поднялась до более +100 градусов по Фаренгейту (около +37 по Цельсию). Национальная служба погоды уточнила, что в городе впервые в течение 3 дней подряд фиксировали трехзначные показатели.

До сих пор в Сиэтле было всего лишь 3 дня за последние 126 лет, когда температура достигала +100 градусов по Фаренгейту, пишет издание Scientific American. Ученые предупредили, что в результате климатических изменений американцы будут сталкиваться с такими высокими показателями чаще.