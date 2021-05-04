Угоду є результатом спільних зусиль представників української ракетно-космічної галузі та МЗС України. Головний конструктор КБ рідинних ракетних двигунів ДП "КБ "Південне" Олександр Прокопчук підкреслив, що співпраця із компанією AVIO S.p.A. – це наочний приклад інтеграції у європейські космічні програми.

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Що відомо

Сторони домовилися про постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) до 2023 року. Загальна сума контракту становить майже 6 мільйонів євро.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, розширення участі в європейській програмі Vega свідчить про надійність та конкурентність інженерних розробок української ракето-космічної галузі.

Якісний високотехнологічний експорт розвиває українську економіку, забезпечує замовлення для підприємств, робочі місця для українських спеціалістів. Супроводження таких контрактів входить до топпріоритетів МЗС, і зусилля українських дипломатів в Італії зіграли важливу роль у досягненні цієї домовленості,

– заявив він.

Довідка: Ракета-носій легкого класу Vega – спільний проєкт Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства, який започаткували у 2004 році. Загалом за роки співробітництва було виготовлено та вже поставлено понад 20 блоків маршового двигуна, останні з яких – на початку 2021 року. Головна особливість БМД – це можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), що забезпечує розведення супутників на різні орбіти.