Угоду є результатом спільних зусиль представників української ракетно-космічної галузі та МЗС України. Головний конструктор КБ рідинних ракетних двигунів ДП "КБ "Південне" Олександр Прокопчук підкреслив, що співпраця із компанією AVIO S.p.A. – це наочний приклад інтеграції у європейські космічні програми.
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Що відомо
Сторони домовилися про постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) до 2023 року. Загальна сума контракту становить майже 6 мільйонів євро.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, розширення участі в європейській програмі Vega свідчить про надійність та конкурентність інженерних розробок української ракето-космічної галузі.
Якісний високотехнологічний експорт розвиває українську економіку, забезпечує замовлення для підприємств, робочі місця для українських спеціалістів. Супроводження таких контрактів входить до топпріоритетів МЗС, і зусилля українських дипломатів в Італії зіграли важливу роль у досягненні цієї домовленості,
– заявив він.