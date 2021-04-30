Специальний материал ко Всемирному дню Солнца

При положительной реализации прогноза для общества Солнце перестанет быть только объектом солнечной системы, а станет незаменимым источником в генерации зеленой электроэнергии – чистой и энергоэффективной.

Вам понравится Энергетическая трансформация Украины – видение ДТЭК

Инновации начинаются с идеи

Солнечный свет – мощный, и самое главное, возобновляемый источник энергии. Его не нужно добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а использование энергии из солнца позволяет сокращать выбросы углерода в атмосферу.

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (ISES-Europe) инициировало Всемирный день Солнца, который ежегодно отмечается 3 мая.

В период стремительного развития генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии, День Солнца постепенно становится негласным профессиональным праздником для сотни тысяч специалистов, работающих на инновационных солнечных электростанциях.

Рост вопреки

Несмотря на нестабильность национального сектора энергетики из возобновляемых источников энергии и долги по "зеленому" тарифу, в 2020 году инвестиции в генерацию электроэнергии из ВИЭ составили 1,24 миллиарда евро. Они стали драйвером установки 1,6 ГВт новых генерирующих мощностей. По данным Госэнергоэффективности 87,5% прироста стали возможны за счет наращивания мощностей солнечными станциями: 1169 МВт – промышленные солнечные электростанции; 226 МВт – в частных домохозяйствах.

За прошлый год около 8 тысяч семей перешли на солнечные панели. Таким образом, на начало 2021 года в общей сложности почти 30 тысяч домохозяйств пользуются "зеленой" энергией, а их общая мощность составляет 780 МВт.



Солнечные панели / Фото ДТЭК

В Украине работают одни из самых мощных солнечных электростанций Европы, а именно – станции ДТЭК Покровская СЭС и ДТЭК Никопольская СЭС. Их мощность обеспечивается постоянной работой тысяч солнечных панелей. Наряду с бескрайными полями "техно насаждений" в Днепропетровской области, в зеленый портфель ДТЭК ВИЭ входит и ДТЭК Трифановская СЭС – первый проект компании в солнечной энергетике. ДТЭК один из первых начал развивать ВИЭ в Украине и инвестировал 1,2 млрд. евро в развитие зеленой генерации для энергонезависимости Украины.

В 2020 году 3 солнечные станции ДТЭК ВИЭ сгенерировали в энергосистему Украины такой объем электричества, что его хватило на обеспечение 388 тысяч домохозяйств на протяжении года. Использование этой зеленой энергии позволило избежать выброса в атмосферу эквивалента 813 тысяч тонн СО2.

Солнечные перспективы

Современный мир стремится к повышению энергоэффективности и использованию энергии из возобновляемых источников. Этот переход меняет не только технологии производства энергии, но и кадровые потребности в энергетическом секторе и квалификационные требования к работникам.

Согласно прогнозу компании Ernst & Young, реализация амбициозной цели по повышению доли возобновляемой энергетики в ЕС с 27 до 35% может к 2021 году увеличить занятость только в солнечной энергетике до 175 тысяч человек.

В Украине ситуация обстоит по-другому: меняются требования к экспертизе технических специалистов. Одним из примеров такой трансформации стала должность главного аналитика на одной из зеленых станций ДТЭК ВИЭ – ДТЭК Никопольской СЭС.

Профессия для Украины новая, в западных странах она более востребована на крупных электростанциях и называется "performance engineer". Мы единственная компания в Украине, которая применила уникальный для национального энергетического рынка опыт: мы самостоятельно изучаем, адаптируем, разрабатываем и внедряем процедуры, методы анализа и инструкции согласно международным стандартам, – поясняет Павел Топорков, главный аналитик ДТЭК Никопольской СЭС.

Подход к работе не единственная инновационная составляющая профессии. На солнечной станции используют высокотехнологичный способ определения и анализа поврежденных панелей с помощью квадрокоптера с тепловизионной камерой. Такой способ диагностики солнечных панелей помогает следить за эффективной работой СЭС, своевременно выявлять и устранять неисправности.

Обследование поврежденных панелей с помощью квадрокоптера / Фото ДТЭК

За один день оператор дрона способен обследовать около 150 000 панелей. А провести полную диагностику крупнейшей солнечной станции в Украине – ДТЭК Покровской СЭС – можно всего за 7 дней.