Искусственный интеллект научился дрессировать собак: как это удалось
Американские ученые разработали систему для обучения собак простым командам. Программа Nvidia Jetson Nano работает на основе искусственного интеллекта.
Источник: Tech Xplore
Исследовательская группа из Университета штата Колорадо создала систему, которая состоит из: программного обеспечения искусственного интеллекта, видеокамер, динамики для подачи команд и дозатора лакомства.
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Ученые преследовали цель создать систему, которая поможет владельцам домашних любимцев воспитывать их без личного присутствия.
Как это работает
Система Nvidia Jetson Nano распознает собаку, воспроизводит команду и фиксирует реакцию на нее. Искусственный интеллект в режиме реального времени сравнивает загруженное изображение собаки с той, которую дрессирует. Если команда выполнена верно – пес получает лакомство. В случае невыполнения процесс повторяется. Испытания показали, что алгоритм определяет позы и поведение собак с точностью 92 процента.
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