Иран заявил о наличии на вооружении сверхдальнего беспилотника

В Иране заявили, что на вооружении у военных есть беспилотники, которые обладают беспрецедентной дальностью полета. Об этом сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Саламе.

БПЛА могут пролететь 7 000 километров и выйти далеко за пределы Израиля. Такой показатель является рекордным, ведь раньше максимальная дальность иранских беспилотников составляла 2 000 километров.

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Детали

У нас есть беспилотные летательные аппараты с большой дальностью – 7 000 километров. Они могут летать, возвращаться домой и высаживаться куда угодно,

– заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Саламе.

Другие детали относительно тактико-технических характеристик уникального беспилотника пока неизвестны.

Кроме того, Саламе заметил, что Иран уверенно держит удар (введенные санкции) и демонстрирует значительные успехи не только в военном деле, но и, к примеру, в медицине. Об этом свидетельствует разработанная вакцина против коронавируса, которую страна готова поставлять другим.

"Иранский народ не сможет остановить ничто. Его способность выдержать любые проблемы является плодом больших достижений, которые мы можем наблюдать уже сегодня", – подытожил Саламе.