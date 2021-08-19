Уникальные и перспективные: инновационные разработки украинцев, которые вскоре покорят весь мир

В течение 30 лет независимости Украина открыла миру множество изобретений, которые имеют практическое применение в различных сферах жизни. Инновационные идеи украинцев пользуются спросом как на отечественном рынке, так и за рубежом.

Согласно данным Украинского института интеллектуальной собственности, по состоянию на 1 июля 2021 года, за период независимости в Украине было запатентовано 128 855 изобретений, 148 021 полезных моделей и 44 022 промышленных образцов. Редакция Инновации 24 рассказывает о современных перспективных разработках украинцев, что вскоре могут покорить весь мир.

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BIOsens

мобильный анализатор BIOsensвыявление токсичных веществ в пище, уменьшение выбросов CO2сельское хозяйство, продукты питанияАндрей Карпюк

Украинская компания BIOsens разработала прибор для экспресс-диагностики продуктов на содержание микотоксинов. Мобильное устройство помогает за 30 минут выявить токсичные вещества в полевых условиях, без установки стационарного оборудования или проведения хроматографического анализа в лабораториях, где такой процесс длится около 6 часов.

Мобильный анализатор BIOsens / Фото EU4Business

Микотоксины – токсичные вещества, которые часто содержатся в сельскохозяйственных культурах и могут появляться во время выращивания или хранения продукции. Большая концентрация микотоксинов в пище может вызывать, развитие иммунодефицита и. ВОЗ и ООН исследуют эти вещества и способы борьбы с ними уже в течение нескольких десятков лет.

Те экспресс-методы диагностики, которые сейчас есть на рынке, имеют погрешность от 40 до 50%, в то время, как анализатор украинской разработки – около 35%. Команда работает над усовершенствованием этого показателя до максимум 10% и международной сертификацией, чтобы полноценно выйти на рынок.

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К слову, сейчас устройство находится на этапе пилотного тестирования и уже имеет потенциальных клиентов в Украине, Европе, Африке и США. Все они – фермеры, трейдеры, компании-переработчики сырья, фермеры-животноводы (проверка корма на содержание токсичных веществ) и консультанты аграрной отрасли. Благодаря разработке изобретатель устройства Андрей Карпюк вошел в рейтинг инноваторов Восточной Европы New Europe 100.

Украинская разработка BIOsens: смотрите видео

Cardiomo

портативное устройство с гибкого силикона Cardiomoанализ показателей человеческого организма, предотвращение заболеваниймедицинаРоман и Ксения Белкины

Портативное устройство с гибкого силикона Cardiomo разработали супруги Роман и Ксения Белкины. У матери Романа возникли незначительные проблемы со здоровьем, и он решил создать аппарат, который позволял бы оценить здоровье близкого человека даже на расстоянии.

Так появился прибор Cardiomo, который крепится к человеческому телу с помощью электродов, и круглосуточно считывает электрокардиограмму и сердечный ритм, анализирует работу легких, частоту дыхания и температуру организма.

Портативное устройство Cardiomo / Фото Cardiomo

Все данные устройство передает по Bluetooth на смартфон или планшет, а искусственный интеллект обрабатывает и анализирует информацию, уведомляет пользователя о малейших отклонениях. Основатели отмечают, что Cardiomo способен предотвратить около 40 различных заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых, которые очень сложно предсказать без постоянного мониторинга.

Искусственный интеллект анализирует собранные данные / Фото Cardiomo

Прибор можно носить круглосуточно, принимать в нем душ или плавать, а заряда аккумулятора хватит на 10 дней. Изобретением украинцев заинтересовались множество больниц и компаний в области здравоохранения, в частности в Европе. Cardiomo способен спасти не одну человеческую жизнь.

Изобретение украинцев Cardiomo: смотрите видео 24 канала

Onipko Rotor

высокоэффективный ветряк Onipko Rotorвыработка электроэнергии даже при слабом ветрезеленая энергетикаАлексей Онипко

Уникальные ветряки, которые производят электроэнергию даже при минимальной скорости ветра, изобрел украинский ученый из Полтавщины, доктор технических наук Алексей Онипко. Вместо традиционных лопастей в своих ветряных генераторах наш земляк решил использовать объемные спирали.

Ветряки имеют форму спирали / Фото Onipko Rotor

На разработку ученому понадобилось 10 лет – вместе с тремя внуками и соседями-энтузиастами в своем дворе он создал уникальное изобретение, которое перевернуло представление мира о зеленой энергетике.

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Ветряки Онипка способны генерировать энергию при скорости ветра от 0,3 метра в секунду, в то время, когда традиционным ветрякам с лопастями нужна скорость не менее 3 метров в секунду.

Украинские ветряки гораздо энергоэффективные, чем традиционные / Фото Onipko Rotor

Onipko Rotor заинтересовались в Италии, Эстонии, Азербайджане, Казахстане и других странах. Больше всего внимания разработке украинца уделила Германия. Однако серийного производства пока нет – Алексей готов предоставить права на свое изобретение иностранцам, только если те построят завод по производству на территории Украины.

Уникальный ветряк Onipko Rotor: смотрите видео

ADAM

технология 3D-печати ADAMизготовление искусственных человеческих костей и (в перспективе) внутренних органовхирургия, трансплантология, протезированиеВладимир Усов и Дмитрий Кривошей

Настоящим прорывом в области ортопедической хирургии вскоре может стать технология от учредителей украинского стартапа Kwambio. Их проект ADAM уже вызвал фурор за рубежом, хотя в Украине о нем до сих пор знают далеко не все.

Благодаря технологиям 3D-печати медицинские работники смогут моделировать и печатать костные имплантаты, применяя индивидуальный подход к каждому пациенту. Искусственные стерильные импланты имеют свойство саморассасываться, стимулируют остеогенез (процесс восстановления костной ткани) и со временем полностью замещаются природным материалом.

Украинская технология ADAM / Скриншот с сайта adambioprinting.com

Украинская разработка позволит в будущем обойтись без металлических креплений во время первой операции остеосинтеза (замены и фиксации костных отломков), а повторные оперативные вмешательства, чтобы изъять конструкции, будут попросту ненужными. Технология уже успешно прошла все необходимые доклинические исследования и появится на рынке в 2022 году.

Технология ADAM: смотрите видео

RE-leaf PAPER

технология изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf PAPERуменьшить влияние производства бумаги на окружающую средуэкология, целлюлозно-бумажная промышленностьВалентин Фречка

Когда-то обычный украинский школьник, а ныне успешный стартапер Валентин Фречка, нашел способ добывать целлюлозу из опавших листьев. Вместо того чтобы вырубать леса, теперь для производства бумаги можно использовать постоянно восстановительный ресурс, который осенью просто валяется под ногами.

Экологическая разработка украинца / Фото с фейсбук-страницы Валентин Фречка

Один только Киев собирает около 120 тысяч тонн опавших листьев каждый год, и этого достаточно, чтобы RE-leaf PAPER смог произвести около 40 тонн целлюлозы. В мае 2021 года украинскому стартапу удалось продать почти 1,5 тонны своих экопакетов всего за 2 недели.

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Евросоюз планомерно запрещает одноразовый пластик, да и в Украине решили отказаться от неэкологических сумок. Когда RE-leaf PAPER пройдет сертификацию в ЕС, украинская бумага из опавших листьев непременно покорит мир.

Украинская бумага из опавших листьев: смотрите видео