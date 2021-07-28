Собрали 70 тонн мусора: на Харьковщине волонтеры спасают реку от экологической катастрофы

На Харьковщине продолжается акция "Чистые Уды". Каждую субботу неравнодушные харьковчане и жители прибрежных поселков расчищают реку от завалов мусора, которые образовались на протяжении многих лет.

Экоактивисты уже убрали 3 из 4 мусорных островов, которые перегородили русло Уд. Вместе они выловили более 70 тонн стекла и пластика.

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На помощь реке

Река Уды годами страдает от загрязнения. Туда сбрасывают свои отходы несколько предприятий, из-за которых образовались настоящие мусорные заторы длиной в 300–350 метров.

Когда я впервые сюда пришел, я был шокирован тем, что увидел. Река от берега до берега была покрыта полуметровым слоем мусора, а воды даже не было видно. Кое-где на мусорных горах уже начали расти кусты. На месте стоял характерный звук потрескивания пластика,

– рассказал 24 каналу местный экоактивист и организатор акции "Чистые Уды" Артем Приходько.

Он понял, что надо что-то срочно делать с этой плавучей мусорной свалкой. Поэтому Артем бросил клич о помощи на своей странице в инстаграме и уже 15 мая на первый субботник приехало около 100 человек, которые в основном были из Харькова.

Волонтеры работали весь день и за это время не смогли расчистить даже один мусорный остров. Поэтому люди решили встречаться там каждую субботу.

Очищение Уд

Сначала активисты расчищали Уды самостоятельно, но впоследствии к ним присоединились ОГА и водолазы ГСЧС. Мусор собирают как на лодках, так и вброд с сачками и корзинами. Его сразу сортируют и сдают на переработку.

За 10 раз людям удалось разобрать 3 из 4 завалов. Как отметил Приходько в фейсбуке, только на третий островок ушло 6 субботников, 200 волонтеров и всего 42 гривны расходов. Зато удалось расчистить 170 метров реки и вывезли 45 тонн мусора.

Больше всего волонтеров поразило то, что кроме пластиковых бутылок в воде было много медицинских отходов, в том числе одноразовых шприцев и ватных палочек. О таком злостном нарушении экоактивисты сообщили в экоинспекцию.

Планы экоактивистов