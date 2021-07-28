Экоактивисты уже убрали 3 из 4 мусорных островов, которые перегородили русло Уд. Вместе они выловили более 70 тонн стекла и пластика.
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На помощь реке
Река Уды годами страдает от загрязнения. Туда сбрасывают свои отходы несколько предприятий, из-за которых образовались настоящие мусорные заторы длиной в 300–350 метров.
Когда я впервые сюда пришел, я был шокирован тем, что увидел. Река от берега до берега была покрыта полуметровым слоем мусора, а воды даже не было видно. Кое-где на мусорных горах уже начали расти кусты. На месте стоял характерный звук потрескивания пластика,
– рассказал 24 каналу местный экоактивист и организатор акции "Чистые Уды" Артем Приходько.
Он понял, что надо что-то срочно делать с этой плавучей мусорной свалкой. Поэтому Артем бросил клич о помощи на своей странице в инстаграме и уже 15 мая на первый субботник приехало около 100 человек, которые в основном были из Харькова.
Волонтеры работали весь день и за это время не смогли расчистить даже один мусорный остров. Поэтому люди решили встречаться там каждую субботу.
Очищение Уд
Сначала активисты расчищали Уды самостоятельно, но впоследствии к ним присоединились ОГА и водолазы ГСЧС. Мусор собирают как на лодках, так и вброд с сачками и корзинами. Его сразу сортируют и сдают на переработку.
За 10 раз людям удалось разобрать 3 из 4 завалов. Как отметил Приходько в фейсбуке, только на третий островок ушло 6 субботников, 200 волонтеров и всего 42 гривны расходов. Зато удалось расчистить 170 метров реки и вывезли 45 тонн мусора.
Больше всего волонтеров поразило то, что кроме пластиковых бутылок в воде было много медицинских отходов, в том числе одноразовых шприцев и ватных палочек. О таком злостном нарушении экоактивисты сообщили в экоинспекцию.
Планы экоактивистов
- Уже в следующую субботу, 31 июля, волонтеры возьмутся за последнюю кучу мусора, которая в 50 метров длиной.
- А после того, как Уды полностью очистят, они планируют установить уловители пластика и другого мусора на выходе реки из Харькова, чтобы в дальнейшем помешать механическому загрязнению.
- Затем активисты хотят убрать все аварийные деревья, которые растут вдоль берега, а на местах расчистки обустроить зоны отдыха со скамейками и другими удобствами. И для этого они используют срезанные деревья.
- Когда все будет готово, обновленную местность передадут на баланс местной ОТГ.