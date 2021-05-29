Соответствующая инициатива получила название "Нам не до лампочки". Об этом сообщил Юрий Суярко, который возглавляет коммунальное предприятие "Муниципальная компания обращения с отходами".

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Проект реализуют совместно с общественной организацией "Добрая воля". В его рамках уже приобрели еко-бус и 10 стационарных контейнеров для отходов.

Справка. 2 таких контейнера установили у Шевченковской и Холодногорской райадминистраций. Другие скоро появятся у ЦНАП и в супермаркетах.

Маршрут еко-буса будет охватывать все районы Харькова. Во время его формирования выбирали адреса, которые не охватывают стационарные пункты, принимающих опасные отходы.

Как будет курсировать еко-бус:

со вторника по пятницу – с 11:00 до 18:00 (в спальных районах);

в субботу – с 8:30 до 15:30 (на местных рынках).

Где будут утилизировать отходы

Ртутные термометры утилизирует на специальных заводах в Украине. Батарейки отправлять на утилизацию в Польшу или Словакию.

В то же время энергосберегающие и трубчатые лампы намерены обезвредить непосредственно на предприятии "Муниципальная компания обращения с отходами".