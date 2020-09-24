Сегодня в условиях одинакового ассортимента и цен на украинском рынке бытовой электроники качество обслуживания становится в действительности первоочередным и актуальным приоритетом, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Eldorado усиленно работали над новыми решениями и услугами. Команда сети подготовила и запустила для своих клиентов новые сервисы и провела широкомасштабную работу по повышению уровня обслуживания, рассказывает НВ Бизнес.

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Магазин нового формата

При разработке нового формата для магазина Eldorado основной задачей было создание модели отношений с покупателем, которая учитывает главные ценности и потребности клиентов. Так, большое внимание уделили правильной расстановке акцентов в интерьере, где ключевую роль, в частности, было отведено правильному освещению, которое позволяет максимально сосредоточить взгляд покупателя на бытовую технику и электронику. Кроме того, размещение техники по принципу "как дома" позволяет покупателю понять, как покупка впишется в интерьер.

Мы разработали основные зоны в различных частях магазина: интернет-зона сразу у входа, касса и зона Hitechnic в центре, детская и лаунж-зона – рядом с кредитной зоной. Кроме того, появилась концептуально новая локация – барная стойка, совмещенная с бренд-зоной Delonghi, где покупатель может отдохнуть и бесплатно выпить кофе. Такой подход позволил равномерно распределить трафик покупателей по магазину и не оставить ни один отдел "холодным", – отмечает Михаил Козлов, директор департамента розничной торговли.

Повышение уровня обслуживания

Главный приоритет Eldorado – это клиентоориентированность, поэтому сеть магазинов постоянно внедряет мероприятия по повышению качества обслуживания покупателей.

Глубинное исследование, проведеннное группой Елльдорадо, выявило приоритеты покупателей бытовой электроники. Следовательно, потребители хотят:

Быстрое и прозрачное обслуживание. Индивидуальный подход. Качественное знание характеристик товара консультанта. Желание консультанта помочь покупателю в выборе необходимого товара.

Что изменилось?

подход к клиенту: дистанция, время общения, формат ведения беседы;

презентация товара: консультация онлайн и привычная презентация в точке продажи – клиент может воочию увидеть именно выбранный товар и проверить его составляющие, удобство и соответствие заявленному внешнему виду;

отсутствие охраны: отныне штамм в чеке, который ранее проставляли охрана, проставляет кассир – обслуживание стало быстрее, а уровень доверия магазина к своим клиентам – выше;

единый корпоративный клиентский подход: новые стандарты соблюдаются всеми сотрудниками в каждой торговой точке продажи.

Омниканальный подход

Для Eldorado важно предоставлять одинаково высокий уровень сервиса в оффлайне и онлайне, а также развивать новые каналы взаимодействия.

Если говорить простыми словами, то омниканальнисть – это объединение всех каналов продаж в единую систему для того, чтобы клиенту было удобно быстро переключаться с одного вида покупки и общения на другой, – объясняет коммерческий директор Татьяна Згурская.

Главная задача для ритейла – сделать процесс покупки максимально простым, иметь возможность подстроиться под клиента в разных каналах, коммуницировать с ним там, где ему это удобно, удивлять и развлекать. Для этого оффлайн розницу и онлайн каналы продаж Eldorado работают в плотной синергии – процесс построен так, чтобы покупатель легко находил нужный товар или информацию в любой точке контакта.

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Новый подход к логистике

Сейчас в Eldorado доставка обеспечена по трем уровням: 24 часа, 48 часов и 72 часа. Графики построены по типу расписания самолетов: каждое направление отгружается определенный день по строгому расписанию, – говорит директор по логистике Татьяна Нигматуллина.

Разработка и реализация собственной службы доставки

Для этой цели в Eldorado полностью обновили автопарк, автоматизировали работу логистов, провели обучение и обеспечили брендированной формой персонал, а также изменили систему мотивации.

Планирование доставки по временным интервалам

удалось снизить транспортные расходы на 30%;

появилась возможность с максимальной точностью составлять маршруты, загружать их в смартфоны экипажей и в режиме реального времени отслеживать выполнение;

удается прогнозировать возможные сбои на маршруте в зависимости от трафика или дополнительных факторов;

появилась возможность информировать покупателей о времени прибытия товара по указанному адресу – это позволило сократить сроки доставки и существенно уменьшить количество жалоб.

Если мы начинали с уровня удовлетворенности клиентов доставкой 60%, то текущий показатель не опускается ниже 80% при том, что количество поставок продолжает стабильно расти. Своевременность доставки в настоящее время 95%, – объясняет Татьяна.

Развитие доставки через курьерские службы "Укрпочта", "Justin" и поштоматы

Это позволит клиентам самостоятельно выбирать удобный и подходящий способ получения товара.

Услуга "доставка день в день"

Идея реализована в тестовом режиме на открытии нового магазина в ТРЦ Retroville. В настоящее время ведется работа над открытием двух дополнительных региональных складов в Полтаве и Запорожье, которые помогут значительно повысить уровень сервиса и удовлетворить растущий спрос в этих регионах.

Компания Eldorado продолжает совершенствовать собственные сервисы как для клиентов, так и для персонала, чтобы и в будущем обеспечивать высокие стандарты качества обслуживания. К Новому году планируется запуск проектов, детали которых пока не раскрывают.