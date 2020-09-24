Работа над совершенствованием: Eldorado улучшает сервис
Сегодня в условиях одинакового ассортимента и цен на украинском рынке бытовой электроники качество обслуживания становится в действительности первоочередным и актуальным приоритетом, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Eldorado усиленно работали над новыми решениями и услугами. Команда сети подготовила и запустила для своих клиентов новые сервисы и провела широкомасштабную работу по повышению уровня обслуживания, рассказывает НВ Бизнес.
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Магазин нового формата
При разработке нового формата для магазина Eldorado основной задачей было создание модели отношений с покупателем, которая учитывает главные ценности и потребности клиентов. Так, большое внимание уделили правильной расстановке акцентов в интерьере, где ключевую роль, в частности, было отведено правильному освещению, которое позволяет максимально сосредоточить взгляд покупателя на бытовую технику и электронику. Кроме того, размещение техники по принципу "как дома" позволяет покупателю понять, как покупка впишется в интерьер.
Мы разработали основные зоны в различных частях магазина: интернет-зона сразу у входа, касса и зона Hitechnic в центре, детская и лаунж-зона – рядом с кредитной зоной. Кроме того, появилась концептуально новая локация – барная стойка, совмещенная с бренд-зоной Delonghi, где покупатель может отдохнуть и бесплатно выпить кофе. Такой подход позволил равномерно распределить трафик покупателей по магазину и не оставить ни один отдел "холодным", – отмечает Михаил Козлов, директор департамента розничной торговли.
Повышение уровня обслуживания
Главный приоритет Eldorado – это клиентоориентированность, поэтому сеть магазинов постоянно внедряет мероприятия по повышению качества обслуживания покупателей.
Глубинное исследование, проведеннное группой Елльдорадо, выявило приоритеты покупателей бытовой электроники. Следовательно, потребители хотят:
- Быстрое и прозрачное обслуживание.
- Индивидуальный подход.
- Качественное знание характеристик товара консультанта.
- Желание консультанта помочь покупателю в выборе необходимого товара.
Что изменилось?
- подход к клиенту: дистанция, время общения, формат ведения беседы;
- презентация товара: консультация онлайн и привычная презентация в точке продажи – клиент может воочию увидеть именно выбранный товар и проверить его составляющие, удобство и соответствие заявленному внешнему виду;
- отсутствие охраны: отныне штамм в чеке, который ранее проставляли охрана, проставляет кассир – обслуживание стало быстрее, а уровень доверия магазина к своим клиентам – выше;
- единый корпоративный клиентский подход: новые стандарты соблюдаются всеми сотрудниками в каждой торговой точке продажи.
Омниканальный подход
Для Eldorado важно предоставлять одинаково высокий уровень сервиса в оффлайне и онлайне, а также развивать новые каналы взаимодействия.
Если говорить простыми словами, то омниканальнисть – это объединение всех каналов продаж в единую систему для того, чтобы клиенту было удобно быстро переключаться с одного вида покупки и общения на другой, – объясняет коммерческий директор Татьяна Згурская.
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Новый подход к логистике
Сейчас в Eldorado доставка обеспечена по трем уровням: 24 часа, 48 часов и 72 часа. Графики построены по типу расписания самолетов: каждое направление отгружается определенный день по строгому расписанию, – говорит директор по логистике Татьяна Нигматуллина.
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Разработка и реализация собственной службы доставки
Для этой цели в Eldorado полностью обновили автопарк, автоматизировали работу логистов, провели обучение и обеспечили брендированной формой персонал, а также изменили систему мотивации.
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Планирование доставки по временным интервалам
- удалось снизить транспортные расходы на 30%;
- появилась возможность с максимальной точностью составлять маршруты, загружать их в смартфоны экипажей и в режиме реального времени отслеживать выполнение;
- удается прогнозировать возможные сбои на маршруте в зависимости от трафика или дополнительных факторов;
- появилась возможность информировать покупателей о времени прибытия товара по указанному адресу – это позволило сократить сроки доставки и существенно уменьшить количество жалоб.
Если мы начинали с уровня удовлетворенности клиентов доставкой 60%, то текущий показатель не опускается ниже 80% при том, что количество поставок продолжает стабильно расти. Своевременность доставки в настоящее время 95%, – объясняет Татьяна.
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Развитие доставки через курьерские службы "Укрпочта", "Justin" и поштоматы
Это позволит клиентам самостоятельно выбирать удобный и подходящий способ получения товара.
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Услуга "доставка день в день"
Идея реализована в тестовом режиме на открытии нового магазина в ТРЦ Retroville. В настоящее время ведется работа над открытием двух дополнительных региональных складов в Полтаве и Запорожье, которые помогут значительно повысить уровень сервиса и удовлетворить растущий спрос в этих регионах.