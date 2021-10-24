В Дубае запустили инновационную плавучую капсулу Aqua Pod

В ОАЭ представили уникальную плавучую капсулу Aqua Pod. Разработка предлагает совершенно новый опыт в индустрии гостеприимства и развлечений.

Проект является результатом сотрудничества студии дизайна Aquatic Architects Design Studio (AADS) и Innovative Marine Ventures (IMV). Новейшая модель получила название AP EX 1.

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О платформе

Автономную платформу будут использовать для туризма, проведения индивидуальных мероприятий и занятий водными видами спорта. Кроме того, плавучую систему можно адаптировать для предоставления медицинских услуг, доставки по воде или применять как мобильную станцию ​​подзарядки для других морских транспортных средств.

Наше видение – создавать многофункциональные и универсальные плавучие разработки, которые будут мобильными и устойчивыми. Они будут обслуживать критически важные предприятия и применяться в различных отраслях,

– отмечают разработчики.

Характеристики

площадь – 45 квадратных метров;

имеет внутреннюю зону для отдыха, столовую, кухню, ванную комнату, небольшую внешнюю палубу и водный мотоцикл;

сверху может расширяться на 11,25 квадратных метров, в соответствии с потребностями пользователей;

на крыше установлены солнечные панели, которые обеспечивают 100% автономность судна;

оснащена системой очистки воды, которая обеспечивает до 100 литров пресной воды.

Плавучая платформа AP EX 1 / Фото Aquatic Architects

Судно AP EX 1 доступно для аренды в частном порядке или для туристических маршрутов. Бронирование осуществляется через мобильное приложение Aqua Pod.