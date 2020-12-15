В Днепре собирают низкопольный трамвайный вагон нового поколения. Он уже почти готов, чтобы начать работу в городах Украины и за рубежом.

Компания-производитель "Татра-Юг" в ближайшее время проведет все необходимые испытания, об этом сообщает издание "Пассажирский транспорт".

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Фото, опубликованные в фейсбуке, свидетельствуют о том, что разработчики почти завершили свою работу. Тестировать новый вагон, скорее всего, будут в украинской столице.



Трамвай украинского производства / Фото компании "Татра-Юг"

Особенности трамвая

Трамвай модели К1Т306 полностью низкопольный, он имеет 3 секции. В первой и третьей – 2 широких дверей, тогда как во второй их вообще нет.

Разработчики обещают, что в новом вагоне будут комфортные сиденья для пассажиров, а также большие окна – для хорошего освещения и панорамного обзора.

Интересно! Новая модель будет оборудована кондиционерами в салоне и кабине водителя. А пассажиры смогут пользоваться USB-портами для зарядки гаджетов и интернета.

Заметим, что вагон изготавливают по стандартам Евросоюза для европейского рынка. Его спроектировало украинское конструкторское бюро.