Украинская компания создает современный трамвай: фото, что известно
В Днепре собирают низкопольный трамвайный вагон нового поколения. Он уже почти готов, чтобы начать работу в городах Украины и за рубежом.
Компания-производитель "Татра-Юг" в ближайшее время проведет все необходимые испытания, об этом сообщает издание "Пассажирский транспорт".
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Фото, опубликованные в фейсбуке, свидетельствуют о том, что разработчики почти завершили свою работу. Тестировать новый вагон, скорее всего, будут в украинской столице.
Трамвай украинского производства / Фото компании "Татра-Юг"
Особенности трамвая
Трамвай модели К1Т306 полностью низкопольный, он имеет 3 секции. В первой и третьей – 2 широких дверей, тогда как во второй их вообще нет.
Разработчики обещают, что в новом вагоне будут комфортные сиденья для пассажиров, а также большие окна – для хорошего освещения и панорамного обзора.
Заметим, что вагон изготавливают по стандартам Евросоюза для европейского рынка. Его спроектировало украинское конструкторское бюро.
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