DaVinci раскрасил писанки и украсил паски. Его филигранными движениями дистанционно управлял врач Сергей Мочайло.
Интересно В Испании представили робота, который может приготовить паэлью
На яйцах решили изобразить яркие цветочные композиции. Для этого пришлось использовать 4 баночки с цветными красками, сообщает "Фокус".
Мочайлу удалось создать праздничную композицию, состоящую из украшенных яиц, плетеных гнезд, игрушечных цыплят, пояса и другого декора.
На видео, опубликованном в фейсбуке, видно, как робот DaVinci наносит на сахарную глазурь кондитерские украшения, а также украшает паску голубой цветком.
DaVinci готовится к Пасхе: смотрите видео
Робот-хирург DaVinci: что о нем известно
- Хирургическая система da Vinci – это роботизированная система, изготовленная американской компанией Intuitive Surgical.
- Она состоит из 2 блоков: первый предназначен для хирурга-оператора, второй – это четверорукий робот-манипулятор.
- Весит da Vinci 500 килограммов. Такую роботизированную систему используют несколько сотен больниц по всему миру.