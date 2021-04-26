Новинка Bobcat TR60.250 обеспечивает устойчивость, повышает безопасность и ускоряет процесс удаления деревьев. Она способна работать с деревьями разной сложности.

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О разработке

Машина с поворотной платформой способна поднимать грузы на высоту до 25 метров. Bobcat TR60.250 оснащена подъемником с выносными опорами. Ключевые преимущества – возможность работать в труднодоступных местах, а также ликвидировать крупногабаритные деревья, в том числе и тополи, без привлечения дополнительной техники и человеческого ресурса.

Кроме того, этот процесс теперь занимает лишь 45 минут. Для сравнения, раньше на удаление большого дерева необходимо было потратить до 5–6 часов. Более того, отныне спиленная ветвь плавно опускается, не падая на асфальт и не нанося повреждений. Удаленное дерево сразу измельчается и перерабатывается с помощью современной мощной системы. Следовательно, участок проведенных работ остается чистым.

Работой новенькой современной машины, собственно и самим процессом удаления дерева, управляет водитель-оператор. Техника раскладывается быстро, в течение 30 секунд: выводится стрела, фриза возвышается к ветке. После, убедившись, что захват ветви хороший, ее спиливают. В кабине оператора есть экран для четкого отслеживания процесса,

– рассказал главный бригадир подрядной организации Роман Нюнин.

В горсовете отметили, что в течение года намерены удалить 2,5 тысячи сухих и аварийных деревьев, а взамен высадить 10,5 тысячи новых.

Первая в Украине машина для удаления аварийных деревьев Bobcat TR60.250: смотрите фото

Машина для удаления аварийных деревьев Bobcat TR60.250 / Фото Днепровский городской совет