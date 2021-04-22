Новейший низкопольный трамвай высоко оценили эксперты. Бесспорно, в ходе испытаний обнаружили незначительные недостатки, однако они легко устраняются.
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Что известно о трамвае
Новейший трамвай модификации К-1Т306 компании Татра-Юг изготовили на Южном машиностроительном заводе. Для того чтобы выйти на маршрут, трамвай должен успешно пройти послезаводские испытания. По требованиям международной сертификации транспортное средство должно проехать не менее 1000 километров. Первая эксплуатационная поездка состоялась на линии #11. По словам разработчиков, именно на этом участке есть возможность проверить вагон в различных условиях работы.