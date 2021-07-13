Для активной молодежи: в Харькове открылся современный урбан-парк

В Харькове открылся новый современный урбан-парк для спортивной и прогрессивной молодежи. На территории пространства есть все необходимое для занятий спортом и активного отдыха.

Салтовский урбан-парк – четвертый и самый большой в Харькове. Его площадь составляет 1,5 гектара. Площадка расположена по улице Героев Труда, 60.

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Открытие

В честь открытия урбан-парка состоялся масштабный батл представителей уличных культур. Соревнование стало четвертым ивентом в рамках "Street Culture Games 2021".

Участники боролись за победу в 14 спортивных направлениях: фингерборд, граффити, воркаут, паркур, брейкинг, битбокс, стритбол, стрит-футбол, самокат, BMX, ролерблейдинг, скейтбординг, диджеинг и уличные танцы.

Урбан-парк в Харькове / Фото "ГородХ"

Сегодняшнее открытие и грандиозное спортивное действо, которое здесь происходило, доказывает правильность наших идей, что такой урбан-парк должен быть, и не один. Во многих районах Харькова уже есть локации, где можно позаниматься спортом, отдохнуть, покататься на велосипеде. Такие места будут построены в каждом районе,

– отметил секретарь горсовета Игорь Терехов.

Урбан-парк в Харькове / Фото "ГородХ"

Что есть в парке

локации для занятий различными видами уличного спорта: клайбингом, паркуром, воркаутом, стритболом, панна-футболом, фристайлом на самокате, роликами и тому подобное.

уголок для малышей, которые могут подвижно проводить время на новых детских площадках.

Урбан-парк в Харькове / Фото "ГородХ"