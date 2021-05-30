Дирижабль на 100 пассажиров: британцы работают над экологической разработкой

Британский стартап Hybrid Air Vehicles работает над разработкой экологического транспорта, который поможет сократить углеродные выбросы. Там уже представили концепцию дирижабля, который будет вмещать до 100 пассажиров.

В Hybrid Air Vehicles рассчитывают, что их разработка смогу заменить самолеты, хотя бы когда говорится о полетах на короткие расстояния. Воплотить идею в реальность надеются до 2025 года.

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Компания разработала новый экологически чистый дирижабль через 84 года после катастрофы "Гинденбурга". Там надеются дать "второе дыхание" этому виду транспорта.

Что известно о катастрофе дирижабля "Гинденбург" Она произошла 6 мая 1937 на авиабазе в США. Судно внезапно загорелся, когда шло на посадку, и упало на землю.



За 34 секунды дирижабль сгорел дотла. На его борту находилось 97 человек, 35 из них погибли (13 пассажиров и 22 члена экипажа).



Эта катастрофа стала началом конца эры дирижаблей и заставила ряд стран отказаться от использования водорода в таких транспортных средствах.

На что делают ставку разработчики

Хотя дирижабли и не такие быстрые как самолеты, но обладают другим преимуществом – они более экологичные. Разработчики стремятся уменьшить использование самолетов, а следовательно – и выбросы углерода.

Ведь, как заверили в Hybrid Air Vehicles выброс на одного пассажира достигать примерно 4,5 килограмм. В то же время на реактивном самолете он будет в более 10 раз больше.

В компании также объяснили, что дирижабль можно использовать для полетов из города в город внутри одной страны или между соседними государствами.

Британцы противостоят климатической кризисе

HAV даже анонсировала возможные рейсы Барселона – Пальма-де-Майорка, Осло – Стокгольм, Сиэтл – Ванкувер, Ливерпуль – Белфаст.

В Hybrid Air Vehicles отметили, что их разработка – не предмет роскоши. А самое практичное решение проблем, связанных с климатическим кризисом.

Сколько еще мы сможем позволять себе роскошь путешествовать на такие короткие расстояния с таким большим углеродным следом?,

– подчеркнули там.

Компания уже договорилась, что будет поставлять дирижабль туристической компании OceanSky Cruises в Швеции, и продолжает искать партнеров среди авиакомпаний.

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