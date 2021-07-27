Уникальный и мощный: Da Vinci Dynamics представила новый электромотоцикл

Компания Da Vinci Dynamics (Китай) представила новый электромотоцикл, который поражает своей высокой технологичностью. Уникальный байк DC100 обеспечивает запас хода на 400 километров и оснащен высококлассной электроникой.

Ожидается, что электробайком можно будет управлять дистанционно. Поэтому, вероятно, будет возможность "вызвать" его с парковки, как Tesla.

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Характеристики электромотоцикла DC100:

антиблокировочная система;

функция медленного движения;

система помощи при трогании "под горку";

автоматическое торможение при спуске;

мотор-колесо предлагает 137 л.с.;

пиковая мощность – 850 Н*м;

за 3 – 4 секунды будет разгоняться до 100 километров в час;

аккумулятор на 17,7 кВт*ч, который можно зарядить всего за 30 минут.

Более того, разработчики обещают, что вскоре электромотоцикл сможет поддерживать самобалансировку и ехать за владельцем. Это удастся благодаря электронному усилению руля и шестиосному гиростабилизатору.

Компания также обещает открыть доступ к коду, чтобы разработчики ПО могли создавать и делиться новыми функциями.

Цена

Базовая комплектация электромотоцикла доступна для предзаказа за 27 500 долларов. Люксовая версия (увеличенный аккумулятор, яркие блестящие элементы и сиденья из телячьей кожи) будет стоить около 90 000 долларов.

Уникальный DC100: смотрите видео