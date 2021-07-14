Не возникает сомнений, что, познакомившись с настоящей Одессой однажды, вы влюбитесь навсегда! Уникальный колорит, неповторимая архитектура, величественная история, аромат моря, тепло солнца, изысканность заведений и яркая ночная жизнь.

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Рассказываем, какие локации стоит посетить и где отдохнуть в невероятном городе у моря.

Неповторимая Одесса: места, которые стоит посетить

Санжейский склоны​

Недаром начинаем свой рассказ с этой локации, ведь именно здесь можно наблюдать за рождением нового дня, встретив незабываемый рассвет! Живописные пейзажи, исключительное море и минимум туристов: сюда стоит прийти за впечатлениями на всю жизнь.

Санжейськие склоны / Фото BeautyHUB

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Приморский бульвар

Без сомнения, Приморский бульвар – место, по которому прогуливаться вечером, – одно удовольствие! К слову, здесь часто проходят интересные конкурсы и играют уличные музыканты.

Приморский бульвар / Фото TripAdvisor

Дом солнца

​Не обойдите вниманием одну из инстаграмних локаций у моря. Крутые фото и многочисленные лайки вам обеспечены!

Дом солнца / Фото "Одесский краевед"

Парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко​

Увидеть непревзойденную Одессу с высоты можно в парке имени Тараса Шевченко. Там работает колесо, от видов из которого будут в восторге как взрослые, так и дети.

Кроме этого, в парке есть немало других аттракционов, которые смогут поразить туристов. А вот для влюбленных рекомендуем задержаться у карусели, на фоне которой пары делают замечательные фото.

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Парк Шевченко / Фото "Моя Одесса"

Памятник апельсину

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Памятник апельсину / Фото BestKV

Считается, что именно апельсин – символ расцвета города Одесса. Так, в 1800 году одесситы отправили императору Павлу И в подарок 3 000 апельсинов в Санкт-Петербург. В результате – Одессе предоставили финансирование на завершение строительства морского порта, который был главным кормильцем города!

Морской порт

Морской порт / Фото Википедия

Очень мощная локация Одессы, которая является своеобразным артобъектом под открытым небом. Морской вокзал, яхт-клуб, гостиница – все это есть в порту. И, конечно, фирменный одесский вид на море!

Воронцовский маяк

​Посетите интересную экскурсию "Тропой маячника" от работников Одесского порта, чтобы узнать все о его истории и интересные факты. Кроме того, можно увидеть даже дельфинов. Отправляйтесь и наслаждайтесь величием сооружения и духом портового города!

Воронцовский маяк / Фото "Аквапарк Одесса"

Торговый центр "Пассаж"

​Уникальное здание, в котором расположен ТЦ "Пассаж", построено в конце XIX – начале ХХ века. Это дом с атриумом – застекленным пространством, и небольшим двориком в виде сквозной галереи. В торговый центр можно войти с двух улиц – Дерибасовской и Преображенской.

"Пассаж" / Фото Planet Of Hotels

Памятник Стиву Джобсу

​Памятник основателю компании Apple открыли в Одессе в первую годовщину со дня его смерти – 5 октября 2012 года. Это первый монумент в честь Джобса в СНГ и второй в мире. Авторы инициативы – одесские студенты. На памятнике запечатлена фраза: "Спасибо, Стив", которая символизирует уважение и любовь к гению.

Памятник Стиву Джобсу / Фото iCover

Дом с атлантами​

Это здание по праву считается одним из красивейших зданий не только в Одессе, но и в Украине. Статуи, которые украшают архитектурное сооружение – работа архитектора Товия Фишеля. В свое время домом владела семья Фальц-Фейн, которая основала заповедник "Аскания-Нова".

Дом с атлантами / Фото TripAdvisor

Музей коньячного дела Шустова

Место с уникальной фирменной атмосферой. Здесь раскрываются самые сокровенные секреты рецептуры и приготовления благородного напитка. Смотреть или пробовать – выбор за вами!

Музей коньячного дела Шустова / Фото музей Шустова

Плоский дом

Старинный дом, который вызывает обман зрения благодаря особенностям архитектуры. Другие названия: "Карточный дом", "Дом теней", "Колдовской дом". О здании существует множество историй и легенд, которые вам охотно расскажут местные гиды.

Плоский дом / Фото MD-UKRAINE

Улица Дерибасовская

Главный центр одесского колорита! Попав сюда, вы четко поймете, почему Одессу иногда называют "городом контрастов". Здесь гармонично сочетаются простота с роскошью. А что выбрать: сосиски на гриле или авторскую фуагра, послушать уличных музыкантов или популярных звезд, попробовать дорогие напитки или мороженое – решать уже вам!

Дерибасовская / Фото Igotoworld

Обязательно закажите путешествие на лошадях с экскурсией от коренного одессита, который расскажет все об истории, архитектуре и людях.

Аллея "Аркадия"

​Пространство, которое гости города называют "украинским Лас-Вегасом". Величество небоскребов, широкий выбор развлечений, роскошь заведений, фирменная музыка ночных клубов – атмосфера, которая заставляет веселиться и танцевать до утра!

"Аркадия" / Фото Rem.ua

Не пропустите Путешествие поездом: в какие города украинцы чаще всего ездили в 2021 году

Отдохнуть душой и телом: топ-5 одесских пляжей

Пляж "Ланжерон"



Пляж "Ланжерон" / Фото Itinery

Просторная набережная, которая начинается у отеля Nemo, и простирается на несколько километров. Именно здесь каждый желающий может отдохнуть, не потратив "все деньги мира". Здесь можно поесть и выпить на любой вкус и кошелек, ведь к Вашим услугам:

фудкорты, где можно попробовать пиццу, хот-доги, бургеры, донэры или лапшу;

изысканные рестораны с роскошным интерьером и авторской кухней;

бары, где можно выпить холодного пива и заказать охлаждающие коктейли;

кафе, которые предлагают насладиться простой одесской кухней.

Пляж "Отрада"

Пляж "Отрада" / Фото "Аквапарк Одесса"

Расположенный неподалеку знаменитого Французского бульвара. Этот пляж прекрасно подходит как для молодежи, так и для семей с детьми, ведь здесь – теплое море, чистый песок и пологий вход в воду. Вам предлагают: лежаки с матрасами, зонтиками и столиками, вкусные коктейли и закуски, а также – "лаунжевое" музыкальное сопровождение. "Отрада" – это центр покоя и релакса!

Пляж "Лузановка"

Пляж "Лузановка /" Фото Vgorode

Совершенно нетипичный одесский пляж, который расположен в поселке Котовского. Главная особенность – исключительная чистота моря и максимально демократичные цены. Парк развлечений, бассейны, игровые площадки, надувные горки, сладкая вата и мороженое – идеальное место для отдыха с детьми! Взрослых здесь, поверьте, тоже не обделят вниманием. Местные повара и бармены смогут удовлетворить ваши гастрономические пожелания за разумные деньги. К примеру, вы можете попробовать невероятный украинский борщ с пампушками всего за 55 гривен, а итальянский коктейль Aperol Spritz – за 70 гривен! Удивлены? Отправляйтесь и позвольте себе отдохнуть по полной!

Пляж "Золотой берег"

Пляж "Золотой берег" / Фото Deribas Hotel

Пляж расположен на 16 станции Большого фонтана. Побережье "Золотого берега" является одним из самых любимых мест для отдыха коренных одесситов. Прежде всего, из-за его атмосферы, чистоты и большой территории. Туристы также отмечают отличное обслуживание в заведениях, расположенных неподалеку.

Пляж "Яхта"

Пляж "Яхта" / Фото "Украинская служба Информации"

Место, где открывается невероятный вид на море и склоны с домиками, как в Италии! Наверное, больше всего в таком роскошном заведении поражают демократичные цены: картофель фри за 35 гривен, венские вафли с мороженым и фруктами за 55 гривен, а крафтовое пиво – за 40 гривен.

Побережье с чистым морем и пляжный клуб с бассейном 18+, а также – отдельный городок для детей всего за 50 гривен в день! За малышами присматривает персонал и аниматоры, а родители могут легко и непринужденно отдыхать с друзьями. Предложение, от которого трудно отказаться!