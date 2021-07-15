Чем привлекает Харьков: знаковые места, которые непременно стоит посетить
Источник:24 канал
Харьков является одним из крупнейших городов Украины. Строгая архитектура и слава мощного индустриального центра - это отличает его от других областных центров, в то же время – этим и манит к себе.
Этот город скрывает гораздо больше загадок, чем кажется на первый взгляд. Что делать в Харькове, какие места посетить и на что непременно стоит обратить внимание – читайте в материале инноваций 24.
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Площадь Свободы
Рекомендуем начать знакомство с Харьковом с центральной площади города. Она относится к крупнейшим в мире площадям, в этом перечне она занимает 15-ю строчку, а также является крупнейшей в Украине. Ее площадь достигает 11,9 гектара. Состоит из двух частей – прямоугольной и круглой. Первая вымощена брусчаткой и выходит на улицу Сумскую, вторая – на проспект Науки. На эту площадь выходит, в частности, Госпром – почти 100-летний уникальный памятник советского конструктивизма.
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Госпром
Отдельно стоит остановиться именно на Госпроме, другое его название – Дом государственной промышленности. Строгое здание величественно возвышается над центром города, ее высота достигает 108 метров. Это первый из трех советских небоскребов, построенных в течение 1930-х годов. На момент возведения он был одним из крупнейших и самых высоких во всем Советском Союзе. Теперь там расположены департаменты местных органов власти. Он не похож на те исторические памятники, которые обычно привлекают к себе туристов.
Так выглядит Госпром / Фото "Мой Харьков"
Городской парк имени Горького
Советуем начать знакомство с городом с Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького. Он простирается на огромной площади в более 130 гектаров и предлагает своим посетителям ряд достопримечательностей. История парка начинается еще в далеком 1893 году, однако в 2012-м он был реконструирован.
В парке точно не удастся заскучать / Фото 057.ua
Харьковская канатная дорога
Особенно предлагаем обратить внимание на Харьковскую канатную дорогу, расположенную в парке Горького на высоте до 26 метров над землей. Это – первый аттракцион парка, который начал свою работу еще в 1971 году. Весной 2014 все кабинки там полностью заменили на новые. 18-минутный маршрут простирается почти на 1,5 километра через парк Саржин Яр и к Павлова поля и обратно. Рекомендуем посетить этот аттракцион и сделать панорамные фото города, от которых перехватывать дыхание.
Предлагаем проехаться по канатной дороге в Харькове / Фото KharkovGo
Городской сад имени Тараса Шевченко
Сад имени Тараса Шевченко расположен на углу площади Свободы и улицы Сумской. По сравнению с парком Горького его размеры достаточно скромны – всего лишь 0,75 гектара. Еще в начале XX века его заложил основатель Харьковского университета – Василий Каразин. Именно поэтому сад сначала получил название "Университетский". Сейчас на этой территории сада растут до 100 видов декоративных лиственных и хвойных деревьев. Среди них – 20 дубов в возрасте до 300 лет. Это отличный вариант для прогулки и отдыха, особенно, чтобы спрятаться от палящего солнца.
В саду Шевченко тихо и спокойно / Фото "Путешествуй Харьковщине"
Фонтан "Каскад"
Несмотря на рекордные летние температуры, которые сейчас фиксируют по всей Украине, это – спасательный круг для местных жителей и гостей города. Фонтан в виде лестницы, по которой вниз стекает вода, поможет освежиться в жаркий день. В то же время сверху открывается панорама города и вид на долину реки Лопань.
"Каскад" особенно красивый ночью / Фото Vgorode
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Фонтан "Зеркальная струя"
Этот фонтан построили более полвека назад, еще в 1947 году. Он расположен между улицами Сумской, Жен Мироносиц, Скрипника и Чернышевского – среди небольшого сквера Победы. Харьковчане любят проводить там время, а сам фонтан уже давно является одним из самых известных символов города.
"Зеркальная струя", один из символов Харькова / Фото "Википедия"
Жилой дом со шпилем
Также относится к "семи чудесам" Харькова. Небоскреб, построенный в 1960-х годах, который на 12 этажей поднимается над городом и простирается на целый квартал. Это здание построено в "сталинском ампире", что и делает его интересным для туристов. Ведь этот стиль был присущ только странам Советского Союза и получил особое распространение в послевоенное время.
Архитектурная достопримечательность города / Фото "Успешный Харьков"
Площадь Архитекторов
Площадь, расположенная на пересечении улиц Пушкинской и Жен Мироносиц, появилась в городе относительно недавно, лишь в 1995 году, когда открыли станцию метро Архитектора Бекетова. Однако вплоть до 2009 году официальный статус площадь не имела. Основной ее особенностью является размещенные миниатюры Семи чудес Харькова. Это Госпром, Покровский собор, Зеркальная струя, Благовещенский и Успенский соборы, Дом со шпилем и памятник Тарасу Шевченко. Выбирали памятники с помощью горожан – организовали голосования в интернете.
Копии Семи чудес Харькова / Фото Itinery
Стадион "Металлист"
Для футбольных фанатов и не только предлагаем посетить стадион "Металлист" – один из самых современных в Украине. Его открыли еще в 1926 году, впрочем, к Евро-2012 провели масштабную реконструкцию. Стадион часто называют "пауком". Все из-за нестандартных металлических опор, которые делают его похожим на это насекомое.
Стадион "Металлист" в Харькове / Скриншот с видео
Харьковский оперный театр
Ценителям культуры рекомендуем посетить Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко. Это первый украинский стационарный оперный театр.
Посетите представление в оперном театре / Фото "Вскоре"