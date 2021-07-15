Чем привлекает Харьков: знаковые места, которые непременно стоит посетить

Харьков является одним из крупнейших городов Украины. Строгая архитектура и слава мощного индустриального центра - это отличает его от других областных центров, в то же время – этим и манит к себе.

Этот город скрывает гораздо больше загадок, чем кажется на первый взгляд. Что делать в Харькове, какие места посетить и на что непременно стоит обратить внимание – читайте в материале инноваций 24.

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Площадь Свободы

Рекомендуем начать знакомство с Харьковом с центральной площади города. Она относится к крупнейшим в мире площадям, в этом перечне она занимает 15-ю строчку, а также является крупнейшей в Украине. Ее площадь достигает 11,9 гектара. Состоит из двух частей – прямоугольной и круглой. Первая вымощена брусчаткой и выходит на улицу Сумскую, вторая – на проспект Науки. На эту площадь выходит, в частности, Госпром – почти 100-летний уникальный памятник советского конструктивизма.

Живописный вид на Майдан Свободы / Фото "Википедия"

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Госпром

Отдельно стоит остановиться именно на Госпроме, другое его название – Дом государственной промышленности. Строгое здание величественно возвышается над центром города, ее высота достигает 108 метров. Это первый из трех советских небоскребов, построенных в течение 1930-х годов. На момент возведения он был одним из крупнейших и самых высоких во всем Советском Союзе. Теперь там расположены департаменты местных органов власти. Он не похож на те исторические памятники, которые обычно привлекают к себе туристов.

Так выглядит Госпром / Фото "Мой Харьков"

Городской парк имени Горького

Советуем начать знакомство с городом с Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького. Он простирается на огромной площади в более 130 гектаров и предлагает своим посетителям ряд достопримечательностей. История парка начинается еще в далеком 1893 году, однако в 2012-м он был реконструирован.

В парке точно не удастся заскучать / Фото 057.ua

Харьковская канатная дорога

Особенно предлагаем обратить внимание на Харьковскую канатную дорогу, расположенную в парке Горького на высоте до 26 метров над землей. Это – первый аттракцион парка, который начал свою работу еще в 1971 году. Весной 2014 все кабинки там полностью заменили на новые. 18-минутный маршрут простирается почти на 1,5 километра через парк Саржин Яр и к Павлова поля и обратно. Рекомендуем посетить этот аттракцион и сделать панорамные фото города, от которых перехватывать дыхание.

Предлагаем проехаться по канатной дороге в Харькове / Фото KharkovGo

Городской сад имени Тараса Шевченко

Сад имени Тараса Шевченко расположен на углу площади Свободы и улицы Сумской. По сравнению с парком Горького его размеры достаточно скромны – всего лишь 0,75 гектара. Еще в начале XX века его заложил основатель Харьковского университета – Василий Каразин. Именно поэтому сад сначала получил название "Университетский". Сейчас на этой территории сада растут до 100 видов декоративных лиственных и хвойных деревьев. Среди них – 20 дубов в возрасте до 300 лет. Это отличный вариант для прогулки и отдыха, особенно, чтобы спрятаться от палящего солнца.

В саду Шевченко тихо и спокойно / Фото "Путешествуй Харьковщине"

Фонтан "Каскад"

Несмотря на рекордные летние температуры, которые сейчас фиксируют по всей Украине, это – спасательный круг для местных жителей и гостей города. Фонтан в виде лестницы, по которой вниз стекает вода, поможет освежиться в жаркий день. В то же время сверху открывается панорама города и вид на долину реки Лопань.

"Каскад" особенно красивый ночью / Фото Vgorode

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Фонтан "Зеркальная струя"

Этот фонтан построили более полвека назад, еще в 1947 году. Он расположен между улицами Сумской, Жен Мироносиц, Скрипника и Чернышевского – среди небольшого сквера Победы. Харьковчане любят проводить там время, а сам фонтан уже давно является одним из самых известных символов города.

"Зеркальная струя", один из символов Харькова / Фото "Википедия"

Жилой дом со шпилем

Также относится к "семи чудесам" Харькова. Небоскреб, построенный в 1960-х годах, который на 12 этажей поднимается над городом и простирается на целый квартал. Это здание построено в "сталинском ампире", что и делает его интересным для туристов. Ведь этот стиль был присущ только странам Советского Союза и получил особое распространение в послевоенное время.

Архитектурная достопримечательность города / Фото "Успешный Харьков"

Площадь Архитекторов

Площадь, расположенная на пересечении улиц Пушкинской и Жен Мироносиц, появилась в городе относительно недавно, лишь в 1995 году, когда открыли станцию ​​метро Архитектора Бекетова. Однако вплоть до 2009 году официальный статус площадь не имела. Основной ее особенностью является размещенные миниатюры Семи чудес Харькова. Это Госпром, Покровский собор, Зеркальная струя, Благовещенский и Успенский соборы, Дом со шпилем и памятник Тарасу Шевченко. Выбирали памятники с помощью горожан – организовали голосования в интернете.

Копии Семи чудес Харькова / Фото Itinery

Стадион "Металлист"

Для футбольных фанатов и не только предлагаем посетить стадион "Металлист" – один из самых современных в Украине. Его открыли еще в 1926 году, впрочем, к Евро-2012 провели масштабную реконструкцию. Стадион часто называют "пауком". Все из-за нестандартных металлических опор, которые делают его похожим на это насекомое.

Стадион "Металлист" в Харькове / Скриншот с видео

Харьковский оперный театр

Ценителям культуры рекомендуем посетить Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко. Это первый украинский стационарный оперный театр.

Посетите представление в оперном театре / Фото "Вскоре"