Чистая страна: звезды убрали в столице и приглашают на World Cleanup Day

К 30-й годовщине Независимости Украины известные личности организовали экопикник с толокой. Их цель – призвать тысячи украинцев стать экосознательными и сделать Украину чистой вместе.

В рамках мероприятия объявили о старте подготовки к Международной акции Всемирного дня уборки World Cleanup Day в Украине в 2021 году. Она состоится 18 сентября в 10.00 и охватит 180 стран мира.

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Принявших участие

К уборке столицы присоединились певцы, актеры, лидеры мнений, блогеры и журналисты. Мероприятие посетили: Маша Краш, блогеры Top Team House, Никита Вакулюк, актеры Ирина Мак и Макар Тихомиров, Максим Гордеев, Алена Карась, Маргарита Сичкарь, Ольга Жуковцова, певица Riri, Владислав Грезев, Евгения Скарлет, Владимир Осники, Ева Кляцкин, Екатерина Никитина Виктор Высоцкий, Юрий Кляцкин, Неля Жованик, Марьяна Чикало, Игорь Федчиняк, Dj Keeso и другие.

Популярные украинцы убирали мусор, сортировали найденое, общались, обменивались мотивацией друг с другом и с подписчиками в социальных сетях, делились комментариями с медиа, фотографировались.

После субботника в Гидропарке на территории городского экопространства "Шпаківня" волонтеры Let's do it Ukraine организовали экопикник и тренинг по ответственному потреблению земных ресурсов.

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Селебрити убрали столицу / Фото пресс-служба Let's do it Ukraine

Вместе с нашими звездными гостями мы объявили официальный старт подготовки к Международной акции Всемирного дня уборки. Событие охватит все 24 области Украины, сотни населенных пунктов, поселков и сел. В этом году мы нацелены сделать больше!,

– комментирует президент Всеукраинского молодежного движения Let's do it Ukraine Юлия Мархель.

World Cleanup Day: что известно о происшествии

Организатор акции – Всеукраинское молодежное движение Let's do it Ukraine. Украинцам предлагают такие формы участия:

коллективная;

семейная;

индивидуальная;

цифровая очистка гаджетов;

картографирование в мобильном приложении EcoHike.

После уборки необходимо донести собранное в ближайшее мусорного бака. По возможности, отсортировать и сдать в ближайший пункт приема вторичного сырья. Участников призывают делать фото на локациях до и после уборки и отмечать организаторов в социальных сетях #побачивприберы #letsdoitukraine #worldcleanupday, чтобы быть примером для других. Результаты уборок фиксируйте на сайте letsdoitukraine.org.

Об организации

Организаторы World Cleanup Day прилагают максимум усилий, чтобы мероприятие прошло в соответствии с карантинными нормами и правилами техники безопасности. Они призывают участников брать с собой на локацию средства индивидуальной защиты, перчатки, пакеты и соблюдать социальной дистанцию.

Let's Do It Ukraine – это Всеукраинское молодежное движение, что в течение 5 лет осуществляет активную деятельность в 24 областях Украины. С проектом сотрудничают активисты, органы местного самоуправления, бизнес и медиа.

В 2017 году удалось объединить более 1 100 000 участников. А в прошлом году 140 000 участников очистили более 2 138 локаций, собрав 764 тонны мусора.