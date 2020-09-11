Новые владельцы гостиницы "Днепр" планируют построить в центре Киева киберспортивную арену. Инвестиции в ее строительство составят 40 миллионов долларов.

Об этом сообщил Александр Кохановский – один из новых владельцев отеля и соучредитель украинской киберспортивной команды NAVI, пишет "Інтерфакс-Україна".

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Многофункциональная киберспортивная арена будет вмещать до 10 тысяч человек. Ежегодно там смогут происходить от 8 до 16 масштабных мероприятий.

Это, подчеркнул Кохановский, сможет обеспечить примерно 100 тысяч посетителей города. А туристический сбор, который будет поступать в бюджет Киева за этот период, может составить около 40 миллионов гривен.

Довідка. Гостиница "Днепр" расположена на Европейской площади в центре Киева. Общая площадь здания – 12 829 квадратных метров. В отеле есть 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.



В июле 2020 ее за более чем 1 миллиард гривен приобрела компания "Смартленд". Кохановский сообщил, что в качестве одного из партнеров проекта она будет отвечать за управление объектами недвижимости.

"Когда у нас будет отель и арена, это станет уникальным конкурентным преимуществом. Мы сможем участвовать в тендерах разработчиков компьютерных игр на проведение мероприятий. В этом заключается основная идея", – пояснил Кохановский.

Там будет не только киберспорт, но и обычный спорт. А также концерты, мероприятия, выставки, конференции. У нас в стране ещё нет такой площадки,

– подчеркнул бизнесмен.

► Заметим, что крупные соревнования по киберспорту проводят в специальных местах, чтобы публика могла наблюдать за игроками. Игровой процесс транслируют на большом экране. Менее масштабные соревнования проводятся в компьютерных клубах или через интернет.

Киберспорт в Украине