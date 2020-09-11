Поражает масштабами: в центре Киева построят современную киберспортивную арену
Новые владельцы гостиницы "Днепр" планируют построить в центре Киева киберспортивную арену. Инвестиции в ее строительство составят 40 миллионов долларов.
Об этом сообщил Александр Кохановский – один из новых владельцев отеля и соучредитель украинской киберспортивной команды NAVI, пишет "Інтерфакс-Україна".
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Многофункциональная киберспортивная арена будет вмещать до 10 тысяч человек. Ежегодно там смогут происходить от 8 до 16 масштабных мероприятий.
Это, подчеркнул Кохановский, сможет обеспечить примерно 100 тысяч посетителей города. А туристический сбор, который будет поступать в бюджет Киева за этот период, может составить около 40 миллионов гривен.
"Когда у нас будет отель и арена, это станет уникальным конкурентным преимуществом. Мы сможем участвовать в тендерах разработчиков компьютерных игр на проведение мероприятий. В этом заключается основная идея", – пояснил Кохановский.
Там будет не только киберспорт, но и обычный спорт. А также концерты, мероприятия, выставки, конференции. У нас в стране ещё нет такой площадки,
– подчеркнул бизнесмен.
► Заметим, что крупные соревнования по киберспорту проводят в специальных местах, чтобы публика могла наблюдать за игроками. Игровой процесс транслируют на большом экране. Менее масштабные соревнования проводятся в компьютерных клубах или через интернет.
Киберспорт в Украине
- 7 сентября 2020 года киберспорт в Украине официально признали видом спорта. Среди преимуществ этого решения в Министерстве цифровой трансформации назвали возможность пополнить госбюджет.
- В марте украинская киберспортивная команда NAVI победила на престижном турнире по CS: GO. Спортсмены завоевали приз в размере 250 тысяч долларов.
- Во время карантина запустили всеукраинский онлайн-турнир по киберспорту – Ukrainian Open Quarantine Esports Cup. Участие было бесплатным.