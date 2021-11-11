Будет конкурировать с Tesla: компания Geely представила футуристический электрогрузовик Homtruck

Китайский автопроизводитель Geely представил концептуальный грузовик Homtruck. Ожидается, что производство будет запущено в начале 2024 года.

Основным конкурентом компании является разработка Tesla Semi. Однако пока информации о характеристиках транспортного средства, разрабатываемого компанией Илона Маска, немного.

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Об электрогрузовике

Ключевая особенность – модульная конструкция, позволяющая устанавливать на грузовик с силовым агрегатом гибридную электрическую/метанольную систему, расширитель диапазона (например, водородный топливный элемент) или аккумуляторный элемент. Разработчики добавляют, что предусмотрено и использование солнечных панелей на крыше для увеличения запаса хода.

Компания стремится сделать Homtruck сверхкомфортным для людей, проводящих много времени в пути. Так, в грузовике есть:

мини-кухня с холодильником и плитой;

стиральная машина;

душ и туалет;

место для сна.

Безопасность и комфорт водителя гарантирует цифровая приборная панель, которая передает изображение с камер с обзором на 360 градусов и оснащена проекционным дисплеем. Рулевое колесо имеет центральный дисплей с сенсорным экраном, на котором отображается информация о транспортном средстве, и используется для включения автономных режимов управления.

Ценители простора и уюта смогут наслаждаться преимуществами панорамной крыши. Для дизайна кабины разработчики использовали мягкие ткани, экологически чистый пластик и бамбук. Конечно, есть место для беспроводной зарядки гаджетов.

Концепт электрогрузовика Homtruck: смотрите видео