Biliti Electric запускает трехколесный электромобиль GMW Taskman в США

Стартап Biliti Electric намерен вывести свой трехколесный электромобиль GMW Taskman на рынок США. Разработку представят на выставке AutoMobility LA 17 ноября.

Автомобиль без дверей – отличное решение для доставки товаров. Его уже используют Amazon, IKEA, Walmart, Zomato и Uber.

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Трехколесный электромобиль GMW Taskman / Фото Biliti Electric

Характеристики

развивает скорость до 48 километров в час;

может нести полезную нагрузку до 680 килограммов;

способен проехать 177 километров на одном заряде;

для полного заряда литий-ионного аккумулятора требуется 3,5 часа;

модульная замена батарей SmartSwapp.

Трехколесный электромобиль GMW Taskman / Фото Biliti Electric

В настоящее время неизвестно, сколько будет стоить Taskman в США. Однако ожидается, что цена будет приближена к установленной на других рынках – 11 500 долларов.