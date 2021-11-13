Biliti Electric запускает трехколесный электромобиль GMW Taskman в США
13 ноября 2021 , 23:32Читати новину українською
Источник:New Atlas
Стартап Biliti Electric намерен вывести свой трехколесный электромобиль GMW Taskman на рынок США. Разработку представят на выставке AutoMobility LA 17 ноября.
Автомобиль без дверей – отличное решение для доставки товаров. Его уже используют Amazon, IKEA, Walmart, Zomato и Uber.
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Трехколесный электромобиль GMW Taskman / Фото Biliti Electric
Характеристики
- развивает скорость до 48 километров в час;
- может нести полезную нагрузку до 680 килограммов;
- способен проехать 177 километров на одном заряде;
- для полного заряда литий-ионного аккумулятора требуется 3,5 часа;
- модульная замена батарей SmartSwapp.
Трехколесный электромобиль GMW Taskman / Фото Biliti Electric
В настоящее время неизвестно, сколько будет стоить Taskman в США. Однако ожидается, что цена будет приближена к установленной на других рынках – 11 500 долларов.