Сейчас говорится о дорогах общего пользования. Чтобы документ вступил в силу, его еще должны утвердить в верхней палате парламента.

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В немецком правительстве заявили, если закон примут, он станет первой в мире правовой базой для интеграции автономных транспортных средств в регулярное движение.

Министр транспорта Андреас Шойер высоко оценил принятие законопроекта в Бундестаге. Он призвал как можно скорее ввести его в действие.

Німеччина першою у світі виведе автономні транспортні засоби з дослідницьких лабораторій на вулиці. Ми за крок до цієї мети,

– наголосив він.

Представники німецької автомобільної промисловості також привітали цей крок. Його розглядають як хорошу можливість, аби стати "лідером світового ринку" у цій галузі.

Законопроєкт дозволить вводити в експлуатацію:

маршрутні автобуси без водіїв;

автономні автобуси громадського транспорту, які їздитимуть по заданих маршрутах;

крім цього, автономному транспорту дозволять перевозити товари.

Безпілотні авто будуть дозволені й у звичайному русі. Втім, за прогнозами експертів, потрібні роки, перш ніж такі з'являться на ринку.

Довідка. Раніше для безпілотних транспортних засобів у Німеччині вимагали наявність спеціальних дозволів. Переважно мовлося про комерційні та промислові зони.