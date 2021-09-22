Без пластика: Ассоциация лидеров устойчивого развития запускает первый масштабный капшеринг

Ежегодно в мире используется почти 500 миллиардов пластиковых одноразовых стаканчиков. Это в 60 раз больше населения планеты.

Сегодня повсюду пластиковые стаканчики: в офисах, кафе, школах, садиках, больницах, барах. Однако бумажные тоже не решают проблему, ведь, во-первых, они покрыты пластиковой оболочкой, во-вторых, изготавливаются из дерева, что предусматривает вырубку лесов. В результате нас ждет лысая планета с метровым слоем пластика.

Ежегодно в Украине проводится более 500 масштабных фестивалей и мероприятий, и еще тысячи корпоративов. После них образуются тонны мусора из пластика и несортированных отходов.

Для решения этих проблем Ассоциация лидеров устойчивого развития запускает первый в Украине интегрированный проект Cup Sharing & Sorting Waste.

На все мероприятия национального, регионального, городского или корпоративного масштаба Ассоциация готова предоставить многоразовые стаканы из бамбукового волокна и пластика, что подходят для вторичной переработки и не выделяют вредных веществ при любом температурном режиме.

В Ассоциации добавляют, что на такие стакане можно нанести логотип ивента и оставить как сувенир участникам. Или такие стаканы можно взять под залог от 50 до 100 грн за большой или 30-60 гривен за маленький, в зависимости от формата мероприятия. Отдельно оплачивается нанесение корпоративного логотипа.

На мероприятии участники за залоговую сумму берут новую чашку. Если после пользования ее захотят поменять на чистую, то это можно сделать бесплатно в пункте обмена, который будет расположен на ивенте.

Глава Ассоциации лидеров устойчивого развития, основательница агентства формирования смыслов и креативных идей "Zubarewa: communication and sustainability" Елена Зубарева рассказывает, что по оценкам западных экспертов, которые реализуют подобные проекты уже достаточно давно, всего 7-8% участников мероприятия возвращают посуду. Другие же оставляют его как сувенир. Кто-то даже начинает коллекционировать чашки с логотипами любимых компаний или мероприятий.

Мы рассчитываем на партнерство власти, бизнеса и общества в этом проекте. Для того, чтобы все работало как часы, мы привлекаем волонтеров по всей Украине. Разработали креативный мерч, который достается участникам в подарок. Уникальные мусорные баки, которые будут иметь необычную форму и рисунок с элементами логотип ивента, будут побуждать к правильной сортировке отходов. А мы в будущем будем раздельно утилизировать весь мусор или отдавать в переработку, что станет дополнительным информационным поводом для организаторов ивента,

– отметила Елена Зубарева.

Благодаря этому после праздника останутся фирменная чашка и сортированные и переработанные отходы, а не переполненные мусорные баки с различного рода отходами и разбросанный пластик.

Автором проекта стала Ассоциация лидеров устойчивого развития, которая объединяет бизнес, власть, общество и медиа для реализации социально-значимых проектов.

Зубарева также сообщила, что первой компанией по каждой отрасли, которая поддержит проект, Ассоциация подарит личный мерч и проведет тренинг не тему сортировки мусора для сотрудников.